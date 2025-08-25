Hơn 3.000 công chức Thái Bình cũ sang Hưng Yên làm việc được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng

TPO - HĐND tỉnh Hưng Yên vừa họp và thông qua nghị quyết hỗ trợ hơn 3.000 cán bộ từ Thái Bình cũ sang trung tâm hành chính Hưng Yên làm việc. Mức hỗ trợ mỗi cán bộ là 3 triệu đồng/tháng, thời gian thực hiện là 12 tháng.

Cụ thể, kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua đề xuất của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng thuộc tỉnh Thái Bình (cũ), hiện đang làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh ở trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên sau khi hai tỉnh hợp nhất từ ngày 1/7.

Theo chính sách mới, mỗi người sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng trong vòng 12 tháng kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực. Nguồn kinh phí sẽ được chi từ ngân sách tỉnh. Khoản hỗ trợ này không tính vào cơ sở đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không được dùng để tính phụ cấp hay các chế độ khác.

Trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trọng Đảng

Điều kiện để được tính một tháng hỗ trợ là phải làm việc tại cơ quan cấp tỉnh ở trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Hưng Yên từ 14 ngày trở lên trong tháng. Hiện có 3.022 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện này.

Như Tiền Phong đã phản ánh, sau sắp xếp đơn vị hành chính giữa tỉnh Thái Bình cũ với tỉnh Hưng Yên, mỗi ngày đang có hàng nghìn cán bộ, công chức tỉnh Thái Bình cũ phải di chuyển sang trung tâm hành chính Hưng Yên làm việc.

Hành trình giữa trung tâm tỉnh Thái Bình cũ và trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên sau sắp xếp có chiều dài hơn 50 km và chưa có xe buýt công cộng di chuyển ở hành trình này. Để khắc phục khó khăn, UBND tỉnh Hưng Yên đã huy động, bố trí xe khách để trung chuyển, đưa đón cán bộ, công viên chức đi lại ở Thái Bình cũ sang trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên làm việc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Gia Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua đã có 22 cơ quan, đơn vị của tỉnh Thái Bình (cũ) liên hệ với UBND tỉnh để chủ động hoặc đề nghị được bố trí phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, ông Dũng cho biết, đây chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài tỉnh có các phương án hỗ trợ, như mở các tuyến xe buýt đưa đón công chức, cán bộ đi lại; bố trí quỹ nhà công vụ để công chức từ tỉnh Thái Bình cũ thuê lại; hỗ trợ chi phí sinh hoạt, di chuyển…

Tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức từ tỉnh Thái Bình (cũ) sang Hưng Yên làm việc.