Tàu điện Hà Nội chạy thêm giờ phục vụ khách dịp Quốc khánh

TPO - Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) thông báo kế hoạch điều chỉnh lịch chạy tàu trên hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội theo hướng tăng thêm thời gian hoạt động để phục vụ hành khách dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, từ ngày 21/8 đến 2/9/2025, cả hai tuyến Metro tại Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng cường để phục vụ người dân và du khách.

Vào các ngày 21, 24, 27 và 29/8, tàu chạy từ 5 giờ 30 phút đến 0 giờ, kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ, giãn cách 6 - 10 phút/chuyến.

Ngày 30/8, tàu hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ; trong giờ cao điểm sáng, tàu 6 phút/chuyến, ngoài giờ cao điểm là 10 phút/chuyến.

Tuyến tàu Nhổn - ga Hà Nội đang hoạt động chở khách ở đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy.

Ngày 1/9, tàu hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 0 giờ, với giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến cả ngày.

Ngày Quốc khánh 2/9, tàu chạy liên tục từ 0 giờ đến 22 giờ. Trong giờ cao điểm 4 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút và 11 giờ - 14 giờ 30 phút; tàu chạy 6 phút/chuyến; các khung giờ khác là 10 phút/chuyến. Riêng từ 3 giờ 10 phút - giờ 30 phút, tàu tạm ngừng hoạt động để phục vụ kỹ thuật.

Đại diện Hanoi Metro cho biết, việc tăng thời gian hoạt động và rút ngắn khoảng cách giữa các chuyến tàu nhằm đáp ứng lưu lượng hành khách dự kiến tăng đột biến trong các ngày diễn ra hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước dịp Quốc khánh 2/9.

Anh Trọng
