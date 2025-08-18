Khai trương tuyến buýt điện chở khách du lịch miễn phí đầu tiên tại Hà Nội

TPO - Sáng 18/8, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội và đơn vị khai thác đã tổ chức khai trương tuyến xe buýt điện chở khách du lịch tham quan các địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội. Đây tuyến xe buýt điện đầu tiên chở khách du lịch miễn phí tại Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai trương tuyến, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - cho biết, tuyến buýt điện có số hiệu tuyến là E11 chính thức hoạt động từ ngày 18/8 sẽ chở chở khách miễn phí tham quan: Phố cổ - Bờ hồ, Lăng Bác.

Tuyến buýt E11 được cắt băng khai trương sáng 18/8. Ảnh: T. Đảng.

“Việc đưa tuyến buýt điện miễn phí E11 do Công ty VinBus khai thác đi vào hoạt động giúp kết nối dễ dàng tới các địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội; góp phần thúc đẩy thành phố Hà Nội trở thành biểu tượng mới của giao thông xanh, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Thủ đô văn minh, xứng đáng với danh hiệu thành phố vì hòa bình” - ông Hiệp phát biểu.

Theo đơn vị quản lý, khai thác, tuyến buýt điện E11 sẽ hoạt động thí điểm và miễn phí cho hành khách từ nay đến hết năm 2025. Tuyến buýt đi qua nhiều địa danh gắn với lịch sử và văn hóa Hà Nội như Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố cổ Hà Nội và các bảo tàng trung tâm.

Thời gian hoạt động của tuyến buýt điện E11 từ 7h-18h hằng ngày, tần suất 12 phút/chuyến vào thứ Bảy, Chủ nhật; 15 phút/chuyến vào thứ Ba, đến thứ Năm; 18 phút/chuyến vào thứ Hai và thứ Sáu.

Sau lễ khai trương, xe buýt điện tuyến E11 bắt đầu chở khách. Ảnh: T. Đảng.

“E11 là tuyến buýt điện thứ 18 được VinBus đưa vào vận hành tại Thủ đô Hà Nội, sử dụng dòng xe VinFast EB12 do Việt Nam sản xuất 100%. Xe hoạt động hoàn toàn không phát thải và không gây tiếng ồn. Thân xe được thiết kế sàn thấp, dễ tiếp cận cho người cao tuổi, trẻ em và được tích hợp tính năng hỗ trợ người khuyết tật lên xuống. Xe được trang bị các tiện ích hiện đại gồm hệ thống tự động thông báo điểm dừng, camera an ninh, màn hình LED và Wi-Fi miễn phí...” - đại diện VinBus thông tin.

Tại lễ khai trương, ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường đang là thách thức lớn đối với thành phố. Do vậy việc đưa các tuyến xe buýt điện vào hoạt động, trong đó có tuyến buýt E11 giúp thành phố thực hiện được “mục tiêu kép” vừa giảm xe cá nhân, ùn tắc vừa giảm ô nhiễm môi trường.

Ông Long cho biết, theo mục tiêu, lộ trình phát triển mạng lưới vận tải công cộng trên địa bàn thành phố, đến năm 2030 toàn bộ các tuyến xe buýt sẽ chuyển sang sử dụng phương tiện nhiên liệu xanh. Do vậy, Sở Xây dựng và UBND thành phố luôn khuyến khích các đơn vị tham gia khai thác, vận hành các tuyến buýt sử dụng phương tiện xanh, sạch.