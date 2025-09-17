Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mở 4 tuyến buýt kết nối bến xe Hưng Yên với bến xe Thái Bình

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng Hưng Yên vừa có thông báo về việc mở 4 tuyến buýt kết nối giữa bến xe Hưng Yên và bến xe Thái Bình. Đây là 4 tuyến buýt đầu tiên có kết nối giữa hai trung tâm hành hành chính là Hưng Yên và Thái Bình (cũ) sau sắp xếp địa giới hành chính.

Cụ thể, 4 tuyến xe buýt có lộ trình và kết nối như sau: Tuyến buýt số 1 có ký hiệu HY 01: Bến xe Thành phố Thái Bình - QL10 - QL39 - Cầu Triều Dương - QL39 - Bến xe Thành phố Hưng Yên và ngược lại.

Tuyến buýt HY02: Bến xe Thành phố Thái Bình - đường Lý Bôn - ĐT454 - cầu Tịnh Xuyên - ĐT454 - QL39 - cầu Triều Dương - QL39 - Bến xe Thành phố Hưng Yên và ngược lại.

1.jpg
Bến xe khách kết hợp với bến thủy tỉnh Hưng Yên.

Tuyến buýt HY03: Bến xe Hưng Yên - đường Nguyễn Văn Linh - đường Hải Thượng Lãn Ông - đường Phạm Bạch Hổ - đường Bãi Sậy - đường Phạm Ngũ Lão - đường Điện Biên - đường Nguyễn Văn Linh - QL39 - Ngã tư Dân Tiến - ĐT379 - KĐT Ecopark - đường Lý Thánh Tông - KĐT Vinhome Ocean Park 1 - đường CT4 (Cao tốc Hà Nội Hải Phòng) - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - đường Tô Quyền - KĐT Vinhome Ocean Park 2.

Tuyến buýt HY04: Bến xe Hưng Yên - Đường Nguyễn Văn Linh - đường Hải Thượng Lãn Ông - đường Phạm Bạch Hổ - đường Bãi Sậy - đường Phạm Ngũ Lão - đường Điện Biên - đường Nguyễn Văn Linh - Ngã Tư Chợ Gạo - QL38B - Đường bên đường nối hai cao tốc - QL39 - đường Nguyễn Bình - Ngã tư Chợ Bao Bì - ĐT380 - ĐT385 - thị trấn Như Quỳnh - QL 5 - đường Lý Thánh Tông - KĐT Vinhome Ocean Park 1 - đường bên CT4 (Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - đường Tô Quyền - KĐT Vinhome Ocean Park 2.

Theo thống kê, sau khi hợp nhất giữa tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, có hơn 3.000 cán bộ từ Thái Bình cũ sang trung tâm hành chính Hưng Yên làm việc thường xuyên. Khoảng cách cho quãng đường di chuyển từ trung tâm TP Thái Bình tới TP Hưng Yên khoảng 50 km. Tuy vậy, hiện chưa có tuyến xe buýt phục vụ tuyến đường này.

Để đáp ứng nhu cầu công việc, thời gian qua đã có 22 đơn vị của tỉnh Thái Bình cũ bố trí phương tiện đưa đón cán bộ, công chức di chuyển tới khu vực TP Hưng Yên cũ làm việc bằng xe cơ quan và xe hợp đồng.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Hưng Yên diễn ra vào tháng 8, đã thông qua nghị quyết hỗ trợ hơn 3.000 cán bộ từ Thái Bình cũ sang trung tâm hành chính Hưng Yên làm việc. Mức hỗ trợ mỗi cán bộ là 3 triệu đồng/tháng, thời gian thực hiện là 12 tháng.

Anh Trọng
#bến xe #tình hưng yên #tỉnh thái bình #bến xe khách #xe buýt

Xem thêm

Cùng chuyên mục