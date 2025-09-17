Mở 4 tuyến buýt kết nối bến xe Hưng Yên với bến xe Thái Bình

TPO - Sở Xây dựng Hưng Yên vừa có thông báo về việc mở 4 tuyến buýt kết nối giữa bến xe Hưng Yên và bến xe Thái Bình. Đây là 4 tuyến buýt đầu tiên có kết nối giữa hai trung tâm hành hành chính là Hưng Yên và Thái Bình (cũ) sau sắp xếp địa giới hành chính.

Cụ thể, 4 tuyến xe buýt có lộ trình và kết nối như sau: Tuyến buýt số 1 có ký hiệu HY 01: Bến xe Thành phố Thái Bình - QL10 - QL39 - Cầu Triều Dương - QL39 - Bến xe Thành phố Hưng Yên và ngược lại.

Tuyến buýt HY02: Bến xe Thành phố Thái Bình - đường Lý Bôn - ĐT454 - cầu Tịnh Xuyên - ĐT454 - QL39 - cầu Triều Dương - QL39 - Bến xe Thành phố Hưng Yên và ngược lại.

Bến xe khách kết hợp với bến thủy tỉnh Hưng Yên.

Tuyến buýt HY03: Bến xe Hưng Yên - đường Nguyễn Văn Linh - đường Hải Thượng Lãn Ông - đường Phạm Bạch Hổ - đường Bãi Sậy - đường Phạm Ngũ Lão - đường Điện Biên - đường Nguyễn Văn Linh - QL39 - Ngã tư Dân Tiến - ĐT379 - KĐT Ecopark - đường Lý Thánh Tông - KĐT Vinhome Ocean Park 1 - đường CT4 (Cao tốc Hà Nội Hải Phòng) - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - đường Tô Quyền - KĐT Vinhome Ocean Park 2.

Tuyến buýt HY04: Bến xe Hưng Yên - Đường Nguyễn Văn Linh - đường Hải Thượng Lãn Ông - đường Phạm Bạch Hổ - đường Bãi Sậy - đường Phạm Ngũ Lão - đường Điện Biên - đường Nguyễn Văn Linh - Ngã Tư Chợ Gạo - QL38B - Đường bên đường nối hai cao tốc - QL39 - đường Nguyễn Bình - Ngã tư Chợ Bao Bì - ĐT380 - ĐT385 - thị trấn Như Quỳnh - QL 5 - đường Lý Thánh Tông - KĐT Vinhome Ocean Park 1 - đường bên CT4 (Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) - Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - đường Tô Quyền - KĐT Vinhome Ocean Park 2.

Theo thống kê, sau khi hợp nhất giữa tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, có hơn 3.000 cán bộ từ Thái Bình cũ sang trung tâm hành chính Hưng Yên làm việc thường xuyên. Khoảng cách cho quãng đường di chuyển từ trung tâm TP Thái Bình tới TP Hưng Yên khoảng 50 km. Tuy vậy, hiện chưa có tuyến xe buýt phục vụ tuyến đường này.

Để đáp ứng nhu cầu công việc, thời gian qua đã có 22 đơn vị của tỉnh Thái Bình cũ bố trí phương tiện đưa đón cán bộ, công chức di chuyển tới khu vực TP Hưng Yên cũ làm việc bằng xe cơ quan và xe hợp đồng.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Hưng Yên diễn ra vào tháng 8, đã thông qua nghị quyết hỗ trợ hơn 3.000 cán bộ từ Thái Bình cũ sang trung tâm hành chính Hưng Yên làm việc. Mức hỗ trợ mỗi cán bộ là 3 triệu đồng/tháng, thời gian thực hiện là 12 tháng.