Đề xuất tuyến tàu điện 1 ray cho trục giao thông cảnh quan sông Hồng

Trong báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ về Dự án đại lộ - cảnh quan sông Hồng, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest cho biết, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 80 km, chủ yếu là đi trên cao (cầu cạn) dọc theo hai bên bờ sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Chiều rộng mặt đường là 6 làn xe cơ giới, trên toàn tuyến có 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui.

Điểm khác biệt so với báo cáo dự án cách đây 2 tháng, lần này liên danh đề xuất thêm dự án thành phần là xây dựng tuyến đường sắt đô thị 1 ray (monorail) chạy song song trục giao thông cảnh quan. Tổng mức đầu tư dự kiến lần này là được nhà đầu tư đưa ra 300.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, dự án sẽ khai thác quỹ đất dọc sông Hồng khoảng 3.300ha để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và các khu vực công cộng. Mục tiêu của việc này là biến khu vực ven sông Hồng thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch và tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng”, từng bước giải quyết thực trạng “thành phố quay lưng vào sông”.

Thiết kế trục giao thông cảnh quan hai bên sông Hồng được liên danh nhà đầu tư đề xuất.

Với hình thức triển khai dự án, Liên danh nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, chia làm ba dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; dự án PPP Đại lộ - cảnh quan sông Hồng; dự án PPP Monorail sông Hồng.

Như Tiền Phong đã phản ánh, vào tháng 6/2025, liên danh Đèo Cả - Văn Phú đã đề xuất nghiên cứu thực hiện dự án “Xây dựng Đại lộ và cảnh quan” chạy song song hai bên bờ sông Hồng.

Liên danh cho biết, trên cơ sở khảo sát thực địa và phân tích hệ thống giao thông, địa hình và sinh thái, liên danh đề xuất một kế hoạch chi tiết và toàn diện cho dự án “Xây dựng Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng”.

Theo đề xuất, “trục xương sống” chiến lược quy mô khoảng 7.800ha này sẽ có tổng chiều dài khoảng 40km (mỗi bên bờ sông Hồng dài 20 km) trải dài 13 quận, huyện (cũ) của Thủ đô.

Đề xuất sau đó được UBND TP Hà Nội chấp thuận nghiên cứu đề xuất dự án theo phương thức đối tác đầu tư công - tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Cho ý kiến về đề xuất trên, một số chuyên gia, nhà quy hoạch hoan nghênh các ý tưởng để phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội, trong đó có hạ tầng giao thông.

Với đề xuất nghiên cứu trục đại lộ và cảnh quan ở hai bên bờ sông Hồng, một số ý kiến cho rằng, qua nghiên cứu thông tin và phối cảnh vị trí dự kiến xây dựng hai trục đường cho thấy nằm trọn trong hành lang thoát lũ và hành lang bảo vệ đê điều (sông Hồng). Hơn nữa, ngoài làm hai trục đường, dự án còn khai thác, sử dụng đến các quỹ đất ở hành lang ven sông, ven đê rất lớn, lên đến khoảng 7.800 ha.

“Như vậy đề xuất dự án đã “dính” vào hành lang thoát lũ và hành lang bảo đê điều của Luật đê điều, nhưng chưa thấy nhà đầu tư đưa ra hướng giải quyết khi đề xuất chưa phù hợp với cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý là Luật Đê điều”, một kiến trúc sư nêu quan điểm.