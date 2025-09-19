Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

TPO - Nhiều con đường, tuyến phố, trung tâm đô thị khoác lên mình màu áo mới với cờ, hoa, biểu ngữ cùng với sự hân hoan của người dân, để chào đón Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2030.