Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

TPO - Nhiều con đường, tuyến phố, trung tâm đô thị khoác lên mình màu áo mới với cờ, hoa, biểu ngữ cùng với sự hân hoan của người dân, để chào đón Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2030.
Khu vực trước cổng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh được trang trí bằng các tấm pano lớn chào mừng Đại hội.
Tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, các khối biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đang được các đơn vị thi công tích cực lắp đặt. Đây là trung tâm của tỉnh nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị - xã hội - văn hóa của tỉnh Quảng Ninh.
Sắc màu cờ hoa và các tấm khẩu hiệu tạo điểm nhấn đặc biệt.
Bảo tàng Quảng Ninh, một trong những công trình tiêu biểu của tỉnh được trang trí rực rỡ.
Khu vực trước Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên những dãy phố dài.
Khối trang trí tại trụ sở Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Quảng Ninh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Theo thông báo của tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25-27/9/2025 tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).