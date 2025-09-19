Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Quốc Nam

TPO - Nhiều con đường, tuyến phố, trung tâm đô thị khoác lên mình màu áo mới với cờ, hoa, biểu ngữ cùng với sự hân hoan của người dân, để chào đón Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2030.

tp-quocnam-z62-5607.jpg
Những ngày này, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho sự kiện trọng đại này.
tp-quocnam-z62-5579.jpg
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí, khánh tiết phục vụ Đại hội được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ. Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị để tập trung triển khai các nội dung, bảo đảm bám sát chỉ đạo của trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
tp-quocnam-z62-5695.jpg
tp-quocnam-z62-5698.jpg
Khu vực trước cổng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh được trang trí bằng các tấm pano lớn chào mừng Đại hội.
tp-quocnam-z62-5663.jpg
tp-quocnam-z62-5664.jpg
tp-quocnam-z62-5681.jpg
Tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, các khối biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đang được các đơn vị thi công tích cực lắp đặt. Đây là trung tâm của tỉnh nơi diễn ra nhiều hoạt động chính trị - xã hội - văn hóa của tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-z62-5592.jpg
Nhiều tuyến đường chính được được trang hoàng
tp-quocnam-z62-5582.jpg
tp-quocnam-z62-5612.jpg
tp-quocnam-z62-5659.jpg
tp-quocnam-z62-5689.jpg
Sắc màu cờ hoa và các tấm khẩu hiệu tạo điểm nhấn đặc biệt.
tp-quocnam-z62-5610.jpg
Cầu Bài Thơ, nơi khách du lịch thường hay tới để chụp ảnh check-in cũng được trang trí rực rỡ.
tp-quocnam-z62-5590.jpg
tp-quocnam-z62-5661.jpg
tp-quocnam-z62-5584.jpg
Bảo tàng Quảng Ninh, một trong những công trình tiêu biểu của tỉnh được trang trí rực rỡ.
tp-quocnam-z62-5683.jpg
tp-quocnam-z62-5684.jpg
Khu vực trước Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-z62-5628.jpg
tp-quocnam-z62-5629.jpg
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên những dãy phố dài.
tp-quocnam-z62-5620.jpg
tp-quocnam-z62-5619.jpg
tp-quocnam-z62-5624.jpg
Khối trang trí tại trụ sở Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Quảng Ninh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
tp-quocnam-z62-5646.jpg
tp-quocnam-z62-5645.jpg
tp-quocnam-z62-5640.jpg
tp-quocnam-z62-5598.jpg
Theo thông báo của tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25-27/9/2025 tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
tp-quocnam-z62-5691.jpg
Cùng với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản về văn kiện và nhân sự, khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh đang thi đua sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, niềm tin, kỳ vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Quốc Nam
