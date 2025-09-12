Quảng Ninh kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 30

TPO - Chiều 11/9, tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh quan trọng thuộc HĐND và UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đối với bà Vi Ngọc Bích để nhận nhiệm vụ mới là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu tại kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trân trọng ghi nhận những đóng góp của bà Vi Ngọc Bích trên cương vị công tác hơn 3 năm qua, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đổi mới, sáng tạo trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV đối với ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả, ông Nguyễn Đức Thành trúng cử với tỷ lệ phiếu đồng thuận 100% đại biểu có mặt.

Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ, chức danh mới.

Cũng trong chương trình làm việc, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh. Bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ, đã trúng cử với số phiếu đồng ý đạt 100% đại biểu tham dự.

Thường trực HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ, chức danh mới, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào những đóng góp thiết thực của các cán bộ trên cương vị công tác được giao.