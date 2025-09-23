Tuổi trẻ xung kích trong đột phá chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia

Tôi bày tỏ nhất trí cao với dự thảo Văn kiện và các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội. Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, tôi xin có một số ý kiến phát biểu tại Đại hội.

Nhiều nghiên cứu, khảo sát đã chỉ ra rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có thể tạo ra 40 - 50% giá trị gia tăng cho tăng trưởng GDP, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một quyết sách mang tầm vóc lịch sử, có ý nghĩa chiến lược, định hình con đường phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Việc thực hiện thành công Nghị quyết là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị, trong đó, thanh niên được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt, tiên phong. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: “Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn”.

Thanh niên Việt Nam hiện nay có khoảng 22 triệu người, chiếm khoảng 21% dân số cả nước. Thế hệ trẻ ngày nay đang kế thừa, phát huy rõ những phẩm chất yêu nước, cần mẫn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Được sinh ra và lớn lên cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, thanh niên có những lợi thế về khả năng tiếp cận nhanh chóng và làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, dữ liệu lớn; blockchain; mạng di động; robot và tự động hoá, bán dẫn; y - sinh; hạt nhân và vật liệu tiên tiến; an ninh mạng; hàng không, vũ trụ. Không chỉ vậy, thanh niên còn là lực lượng tiên phong đưa công nghệ đến với cộng đồng, nhất là các khu vực khó khăn, xoá nhoà khoảng cách về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Chính vì vậy, để phát huy tối đa tiềm năng của thanh niên tiên phong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết 57, Đảng ủy Trung ương Đoàn xin đề xuất 5 giải pháp trụ cột sau:

Một là, nâng cao nhận thức, khơi dậy đam mê và khả năng làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thanh niên.“Tuổi trẻ sáng tạo” là một phong trào được thanh niên hưởng ứng và tham gia rất tích cực. Các diễn đàn, không gian sáng tạo, cuộc thi sáng kiến cộng đồng, giải thưởng nghiên cứu khoa học, quỹ hỗ trợ nghiên cứu… đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Toàn Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 150 nghìn ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; xây dựng và phát triển chương trình “Phổ cập AI”, triển khai công cụ “AI của Đoàn”, giúp thanh niên nắm vững kiến thức và vận dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập, công tác. Đã có 71,3% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 67,3% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 78% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Những nỗ lực, cố gắng đó đã góp phần tích cực hiện thực hoá mục tiêu của Đảng đến năm 2030, nước ta thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đoàn đã triển khai nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ thanh niên tự học và học tập suốt đời, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn. Trong từng nhóm đối tượng thanh niên, Đoàn đều tổ chức các giải thưởng, hoạt động tôn vinh để tìm kiếm, biểu dương, kết nối và phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước đã kết nối và hỗ trợ du học sinh, thanh niên trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, tận dụng ưu thế của các nước phát triển về khoa học công nghệ, chuyển đổi số để ứng dụng vào thực tiễn. Ví dụ diễn đàn tri thức trẻ VN toàn cầu đã quy tụ hơn 3000 tri thức trẻ trên khắp thế giới và từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu ở các lĩnh vực mũi nhọn mà NQ 57 đã chỉ ra.

Ba là, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số của thanh niên, góp phần xây dựng kinh tế số. Để góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, đến năm 2030 tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, Đoàn đã tập trung xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên khởi nghiệp được thành lập tại các trường đại học, doanh nghiệp và địa phương, tạo thành mạng lưới kết nối rộng khắp trên toàn quốc. Các cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo", "Thanh niên khởi nghiệp" các cấp đã trở thành bệ phóng quan trọng cho các dự án tiềm năng. Đã có hơn 1.400 cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên được tổ chức, thu hút hơn 2,3 triệu lượt thanh niên tham gia, với gần 37 nghìn dự án được hỗ trợ, trong đó chủ yếu là trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Bốn là, phát huy và đồng hành với thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các cấp bộ đoàn đã tích cực hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, không chỉ giúp thanh niên nâng cao kỹ năng số mà còn giúp họ trở thành những “đại sứ số” trong cộng đồng. Chỉ tính riêng trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, tất cả các xã, phường, đặc khu đều có các đội hình thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ hơn 7,1 triệu lượt người được tập huấn kỹ năng số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, từ khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đã có gần 40 nghìn đội hình với hơn nửa triệu tình nguyện viên, hỗ trợ hơn 4,2 triệu lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với cấp ủy Đảng cập nhật dữ liệu, cấp đổi thẻ Đảng cho trên 2,17 triệu đảng viên; giúp gần 400 nghìn người dân sử dụng nền tảng “Mặt trận số”.

Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hệ thống tổ chức. Thời gian qua, Công tác điều hành của tổ chức Đoàn được thực hiện chủ yếu trên môi trường số. Đoàn, Hội, Đội đã tập trung xây dựng và phát triển “hệ sinh thái số”, trung tâm là ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” và phần mềm quản lý đoàn viên với hơn 10,5 triệu tài khoản; quản lý, vận hành hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên các nền tảng mạng xã hội. Việc học tập, quán triệt các chủ trương cuả Đảng, Mặt trận tổ quốc VN, của Đoàn được thực hiện thông qua kiểm tra, đánh giá và các cuộc thi trực tuyến. Các cơ quan báo chí của Đoàn đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trong quản trị và vận hành nội dung, phát triển các kênh truyền thông có uy tín, lượng tiếp cận lớn trên các nền tảng online. Nhờ đó các chiến dịch truyền thông của Đoàn tạo được sức lan toả và tác động xã hội lớn. Tiêu biểu như Chiến dịch truyền thông "Hòa bình đẹp lắm" nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đạt hơn 3,6 tỷ lượt xem trên các nền tảng số. Chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã có hơn 600.000 bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội và đạt hơn 10,7 tỷ lượt xem, đứng đầu trong các chiến dịch truyền thông lớn.

Đảng uỷ Trung ương Đoàn tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, thanh niên sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoà khát vọng thanh xuân của mình với khát vọng chung của Đảng và cả dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

