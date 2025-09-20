Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc diện kiến Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa

TPO - Ngày 20/9, Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc (SVAU) cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS) vinh dự được diện kiến ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn đại biểu cấp cao trong chuyến công tác tại Australia.

Tại buổi thăm và làm việc của ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, anh Huỳnh Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc (SVAU) đã có cơ hội báo cáo những hoạt động nổi bật của Hội trong thời gian qua.

Anh Đạt cũng nhấn mạnh, SVAU hiện đóng vai trò kết nối các hội sinh viên tại 7 tiểu bang trên toàn nước Úc. Các diễn đàn tri thức trẻ, giải thưởng nghiên cứu khoa học, talkshow khởi nghiệp, chương trình hướng nghiệp, cho đến các hoạt động thiện nguyện và lan tỏa văn hóa Việt Nam được tổ chức định kỳ và thu hút đông đảo du học sinh tham gia.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của SVAU và UAVS trong việc xây dựng một cộng đồng sinh viên Việt Nam đoàn kết, tri thức và hướng về Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa học thuật, văn hóa và tinh thần phụng sự để thế hệ trẻ ở nước ngoài vừa phát triển bản thân, vừa góp phần đóng góp cho quê hương.

Du học sinh Việt Nam tại Úc có cơ hội lắng nghe những định hướng, sự khích lệ từ lãnh đạo cấp cao. Đây cũng là lời nhắc nhở về sứ mệnh lớn lao mang tri thức, văn hóa và sức trẻ Việt Nam lan tỏa nơi phương xa, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc.

﻿ ﻿ ﻿ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, tặng quà Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales sẽ tiếp tục đổi mới và mở rộng phạm vi hoạt động, trở thành cầu nối vững chắc để thế hệ trẻ Việt Nam tại Úc không chỉ phát triển học thuật và nghề nghiệp mà còn góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình, tri thức và bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế.