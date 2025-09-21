Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên TPHCM sau sáp nhập

Ngày 21/9, Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa VII để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023–2028.

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương bổ sung 23 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội SVVN TPHCM khóa VII. Các nhân sự được bổ sung đến từ cơ quan chuyên trách Thành Đoàn – Hội SVVN thành phố, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM (mới) và các sinh viên tiêu biểu.

Hội nghị biểu quyết hiệp thương các chức danh chủ chốt của Hội SVVN khóa VII hiện nay. Ảnh: Ngô Tùng

Cùng với đó, hội nghị đã kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội SVVN TPHCM khóa VII, nhiệm kỳ 2023–2028. Theo đó, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội SVVN TPHCM.

Anh Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 1991, quê quán Thành phố Huế. Anh Khoa có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Hành chính học; Cao cấp Lý luận chính trị.

3 Phó Chủ tịch Hội SVVN TPHCM gồm: chị Nguyễn Thị Hoài Linh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn; anh Nguyễn Đức Trung – Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội SVVN; anh Trần Đình Phong – Chủ tịch Hội SVVN Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Hội nghị cũng đã hiệp thương bổ sung 8 anh, chị tham gia Ban Thư ký. Tổng số thành viên Ban Thư ký sau khi kiện toàn là 11 người. Hiệp thương bổ sung 5 anh, chị vào Ban Kiểm tra Hội SVVN TPHCM khóa VII. Anh Nguyễn Hoàng Phúc – chuyên viên Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra.

Tạo dấu ấn cho phong trào sinh viên trong bối cảnh mới

Phó Chủ tịch Trung ương Hội SVVN Lâm Tùng và Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải trao hoa chúc mừng tập thể Ban Chấp hành Hội SVVN TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, tân Chủ tịch Hội SVVN TPHCM khóa VII bày tỏ niềm vinh dự được tiếp tục gánh vác các nhiệm vụ quan trọng của Hội SVVN thành phố trong giai đoạn mới. Anh Khoa cho biết, sau sáp nhập hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội SVVN TPHCM có tổng cộng 73 cơ sở hội, với gần 600.000 hội viên, sinh viên, do đó những vấn đề đặt ra đối với Ban Chấp hành khóa VII trong thời gian tới cũng cao hơn, áp lực hơn.

Cũng theo anh Nguyễn Đăng Khoa, Hội SVVN TPHCM sắp tổ chức kỷ niệm 30 năm (1995 - 2025) hình thành và phát triển. Đây là dấu mốc đánh dấu một chặng đường phát triển của Hội, vốn có bề dày truyền thống lịch sử đã được hun đúc từ những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 30 năm trưởng thành đó cũng là bề dày thành tích trong công tác Hội và phong trào sinh viên đã được cả nước ghi nhận với nhiều mô hình và giải pháp hiệu quả.

“Đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là áp lực đặt ra đối với Hội SVVN thành phố sau sắp xếp, làm sao hoạt động phải thực chất, hiệu quả, làm sao mỗi sinh viên phải là chủ thể trong phong trào sinh viên thành phố và mỗi cơ sở Hội phải là một đơn vị mạnh”, anh Khoa bày tỏ và cho đây là những vấn đề mà Ban Chấp hành Hội SVVN thành phố sẽ phải lĩnh hội, đồng thời cần cụ thể hóa trong chương trình công tác năm học cũng như nhiệm vụ từ đây đến hết năm 2028, thời điểm tổ chức Đại hội đại biểu Hội SVVN TPHCM lần thứ VIII.

Phát biểu giao nhiệm vụ, anh Lâm Tùng - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội SVVN - cho rằng với việc Ban Chấp hành Hội SVVN TPHCM mới tăng số lượng tổ chức Hội và sinh viên, đặt ra yêu cầu hết sức cấp thiết đối với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra mới.

Anh Lâm Tùng trao đổi tại hội nghị.

Đại diện T.Ư Đoàn, Thành Đoàn TPHCM tặng quà tri ân các anh, chị thôi tham gia Ban Chấp hành Hội SVVN TPHCM giai đoạn mới do đã chuyển công tác.

Tập thể cán bộ lãnh đạo Hội cần nhanh chóng tiếp cận, kế thừa những nền tảng của Ban Chấp hành cũ, đồng thời nỗ lực thích nghi với những mô hình mới và địa bàn rộng lớn, đưa phong trào phát triển đảm bảo chất lượng, có dấu ấn như giai đoạn vừa qua.

Anh Lâm Tùng gợi mở Hội Sinh viên thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, triển khai hiệu quả các giải pháp như tiên phong chuyển đổi số, đẩy mạnh, đi đầu trong phong trào Bình dân học vụ số. Đồng thời giúp sinh viên tăng cường trong lập nghiệp, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phong trào Sinh viên 5 tốt…

“Chúng ta đang tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, có thể xem đây là thời điểm tiếp cận các mô hình mới, thiết chế mới nhằm tạo nên những công trình, phần việc chào mừng gắn với sinh viên tham gia thể hiện sự sáng tạo, tri thức và năng lực của mình trong bối cảnh mới”, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội SVVN gợi ý.