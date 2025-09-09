Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Bí thư Trung ương Đoàn gặp mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 9/9, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, làm việc với các cán bộ chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Italia thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia cần tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức Hội vững mạnh, đặc biệt là đối với hệ thống các chi hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia.

Xây dựng hệ thống thông tin về hội viên, sinh viên Việt Nam tại Italia từ đó có các biện pháp thu hút, tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng các hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển toàn diện của sinh viên Việt Nam tại Italia.

543498993-1184651913696620-8161608969934783178-n.jpg
543205551-1184651823696629-1663842977716642442-n.jpg
545383766-1184651820363296-651106512389262392-n.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN gặp mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia.

Bên cạnh đó, cần duy trì hoạt động của Ban Chấp hành, các Chi hội sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại các trường, đảm bảo tính tiếp nối trong công tác nhân sự và trong triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên qua các thời kỳ

Đặc biệt, anh Triết lưu ý, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia cần phát huy và tăng cường các hoạt động cống hiến tri thức đóng góp xây dựng đất nước, thành lập các nhóm sinh viên, cựu sinh viên theo chuyên môn chuyên ngành, diễn đàn nghiên cứu khoa học, chia sẻ học liệu, đặc biệt là đối với các nhóm ngành thế mạnh của sinh viên Việt Nam tại Italia. Hội cần chủ động hơn nữa việc phát triển Đảng trong sinh viên Việt Nam tại Italia.

Châu Linh Châu Linh
#Hội Sinh viên Việt Nam #Italia #Bí thư Trung ương Đoàn #hoạt động sinh viên #đoàn kết thanh niên #phát triển tổ chức #công tác hội #anh Nguyễn Minh Triết

Xem thêm

Cùng chuyên mục