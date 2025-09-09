Bí thư Trung ương Đoàn gặp mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia

TPO - Ngày 9/9, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, làm việc với các cán bộ chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia.

Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành quả trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Italia thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia cần tiếp tục xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức Hội vững mạnh, đặc biệt là đối với hệ thống các chi hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia.

Xây dựng hệ thống thông tin về hội viên, sinh viên Việt Nam tại Italia từ đó có các biện pháp thu hút, tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng các hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển toàn diện của sinh viên Việt Nam tại Italia.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN gặp mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia.

Bên cạnh đó, cần duy trì hoạt động của Ban Chấp hành, các Chi hội sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại các trường, đảm bảo tính tiếp nối trong công tác nhân sự và trong triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên qua các thời kỳ

Đặc biệt, anh Triết lưu ý, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia cần phát huy và tăng cường các hoạt động cống hiến tri thức đóng góp xây dựng đất nước, thành lập các nhóm sinh viên, cựu sinh viên theo chuyên môn chuyên ngành, diễn đàn nghiên cứu khoa học, chia sẻ học liệu, đặc biệt là đối với các nhóm ngành thế mạnh của sinh viên Việt Nam tại Italia. Hội cần chủ động hơn nữa việc phát triển Đảng trong sinh viên Việt Nam tại Italia.