Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên, thanh niên cứu sống phụ nữ nhảy cầu tự vẫn

TPO - Hành động dũng cảm cứu người của 2 đoàn viên, thanh niên ở xã Lệ Thủy (Quảng Trị) được Trung ương Đoàn ghi nhận và trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2/8/2025, khi đi ngang cầu Phong Xuân, xã Lệ Thuỷ, anh Võ Hoàng Vũ (đoàn viên chi đoàn thôn Thạch Bàn) và anh Nguyễn Võ Huy Công (thanh niên chi hội thôn Tuy Lộc) bất ngờ thấy 1 người phụ nữ gieo mình xuống sông Kiến Giang.

Bất chấp nguy hiểm 2 anh đã dũng cảm bơi ra tiếp cận và đưa được người phụ nữ có ý định tự tử vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm cứu người của 2 anh là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong thanh niên.

img-3674.jpg
Anh Nguyễn Quốc Toản trao bằng chứng nhận Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 bạn đoàn viên, thanh niên dũng cảm cứu người.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 anh Võ Hoàng Vũ và Nguyễn Võ Huy Công.

Hoàng Nam
#huy hiệu #tuổi trẻ dũng cảm #tinh thần sống đẹp #Quảng Trị #nghĩa cử cao đẹp #nhân văn

