Phát triển đảng viên trẻ ở các cơ quan Đảng Trung ương hiện nay

Tham dự tọa đàm, có bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương.

Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương đã được quan tâm triển khai, gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”.

Theo chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu được gần 3 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó có 1.159 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng.

"Với lực lượng trên 22.000 đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại 13 cơ sở đoàn trực thuộc tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, đây là nguồn phát triển đảng viên dồi dào, có nhiều triển vọng, nếu được phát hiện, bồi dưỡng đúng cách, sẽ góp phần trực tiếp vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong giai đoạn mới", chị Quỳnh nói.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Châu Linh

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhìn nhận thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng đối với đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong thời gian qua. Làm rõ vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn kết nạp đảng viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên thời gian tới.

Toàn cảnh Tọa đàm “Công tác phát triển đảng viên trẻ trong đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu định hướng tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cho rằng, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương cần xác định công tác phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài.

"Mỗi tổ chức Đoàn trong các cơ quan Đảng Trung ương cần coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của mình. Phát triển đảng viên trẻ không phải là việc làm theo phong trào, mà phải được tiến hành một cách bài bản, có kế hoạch, gắn chặt với chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận của Đảng", Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nói.



Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn từ nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, tình nguyện cộng đồng đến khởi nghiệp, hội nhập phải trở thành “trường học thực tiễn” để đoàn viên rèn luyện toàn diện, khẳng định năng lực và phẩm chất.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu định hướng tại tọa đàm.

Theo bà Vân, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương phải có động cơ trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đây là yêu cầu đặc biệt, bởi các cơ quan Đảng Trung ương là nơi tham mưu, hoạch định chủ trương lớn. Các tổ chức Đoàn cần coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng; kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc; xây dựng tinh thần gương mẫu, tiên phong để mỗi đoàn viên, đảng viên trẻ thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của tổ chức và đồng chí, đồng nghiệp.