Tân sinh viên cần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nhà trọ

TPO - “Bác cũng bị lừa, họ gửi bác bill chuyển khoản giả mà” – lời của chủ trọ khiến Thu Hiền (SN 2005) chết lặng giữa nỗi hoang mang và sợ hãi khi đứng trước căn phòng mình tưởng đã thuê được ở ngõ Triều Khúc (Hà Nội).

“Kiếm tiền” từ tân sinh viên

Thời điểm nhiều nhà trọ ra quy định cấm người ở để và sạc xe điện trong nhà, việc tìm nơi ở mới trở nên gian nan với nhiều sinh viên. Vậy nên, ngay khi tìm thấy một bài đăng Facebook cho thuê nhà với giá vừa phải, chấp nhận để xe điện, Thu Hiền nhanh chóng liên hệ để đến xem trọ. Ưng ý, nữ sinh năm nhất nhanh chóng đặt cọc 3 triệu và hào hứng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển sang chỗ ở mới.

Các tờ rơi, quảng cáo cho thuê phòng trọ giá rẻ, nhiều tiện ích, tiện nghi. Ảnh: Thúy Hằng

“Thế nhưng, ngay sau khi chuyển tiền cọc, mình đã bị chặn liên lạc”, Hiền nhớ lại. Hoảng hốt, cô quay lại địa chỉ căn trọ đã xem để xác minh thì mới phát hiện người dẫn mình đi xem nhà thực chất chỉ là một người thuê phòng tại đó. Chủ nhà thật cũng trở thành nạn nhân khi bị lừa bằng một hóa đơn thanh toán tiền phòng giả.

Câu chuyện của Hiền chỉ là một trong hàng nghìn những phi vụ lừa đảo nhà trọ kiểu này. Lợi dụng tâm lý sinh viên năm nhất chủ quan, chưa có nhiều kinh nghiệm khi "chân ướt chân ráo" lên Thủ đô nhập học, các đối tượng đã giăng sẵn những cái bẫy để kiếm tiền từ các tân sinh viên.

Hợp đồng mập mờ, sinh viên chịu thiệt

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Threads, không khó để bắt gặp các bài viết cảnh báo nguy cơ lừa đảo, tố cáo những khu trọ “treo đầu dê bán thịt chó”. Nhiều hình thức lừa đảo tinh vi đã bị bóc trần, nhưng những sinh viên nhẹ dạ cả tin vẫn vô tình sập bẫy.

Nhiều hội nhóm, bài đăng cảnh báo lừa đảo trên các trang mạng xã hội.

Cuối năm 2024, căn trọ của Minh Thu và 3 người bạn chung phòng bất ngờ bị đổi chủ. Đi kèm đó là chi phí thuê trọ tăng “cắt cổ” mà không báo trước trong thời gian hợp đồng đã quy định. Khi bày tỏ nguyện vọng muốn kết thúc hợp đồng với chủ nhà mới, những lý do khác nhau lần lượt được chủ trọ đưa ra để chiếm khoản tiền đặt cọc ban đầu của nhóm bạn này.

“Khi hoàn trả tiền cọc, chủ nhà thường khấu trừ luôn phí dịch vụ của tháng cuối. Nhưng khi đổi chủ, bên cho thuê mới lại tính theo mức giá dịch vụ khác. Vì không có thông tin pháp lý rõ ràng về chủ nhà mới, chúng mình đành chấp nhận bị trừ mức phí cao hơn vì sợ người ta không trả lại tiền cọc”, Minh Thu chia sẻ.

Theo PGS. Phạm Thanh Huyền - Trưởng Ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho thuê phòng giá rẻ, ngay gần đại học, đầy đủ tiện nghi, chỉ cần đặt cọc giữ chỗ, ở ghép… là lời mời gọi ngọt ngào mà nhiều tân sinh viên nhận được. Nhưng không ít sinh viên đã chuyển tiền đặt cọc và sau đó không liên lạc được với chủ phòng, hoặc phát hiện không có địa chỉ thật.

“Các tân sinh viên cần cẩn thận để tránh những chiêu trò lừa đảo tinh vi, đặc biệt lưu ý không chuyển cọc khi chưa đến xem phòng trực tiếp hoặc chưa xác minh được danh tính người cho thuê.” - PGS. Phạm Thanh Huyền chia sẻ.