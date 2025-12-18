An Giang bắt giữ 7 tàu chở đất không có chứng từ hợp pháp

TPO - Trong quá trình tuần tra trên kênh Mặc Cần Dưng, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt quả tang 7 phương tiện thủy chở đất mặt không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Sáng 18/12, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang) cho biết, vừa phát hiện, bắt quả tang 7 phương tiện thủy vận chuyển số lượng lớn khoáng sản (đất mặt) không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Các phương tiện chở đất bị tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Trước đó, trưa 17/12, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phát hiện 2 vụ việc với 7 phương tiện thủy có dấu hiệu nghi vấn khi lưu thông trên kênh Mặc Cần Dưng, đoạn qua xã Bình Hòa, tỉnh An Giang.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên các phương tiện đang vận chuyển khoảng 300m³ đất mặt. Tại thời điểm làm việc, những người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản. Những người liên quan khi nhận chở đất về giao cho các lò gạch trên địa bàn xã Nhơn Mỹ.

Vụ việc sau đó được lập biên bản và bàn giao cho Công an xã Bình Hòa tiếp tục điều tra xử lý.