Công an lật tẩy 4 công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn khống 500 tỷ đồng

TPO - Trần Văn Chính (Bắc Ninh) đã điều hành 4 công ty "ma” mua bán trái phép hơn 300 tờ hóa đơn khống, với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Chính (SN 1987, trú tại phường Châu Khê, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện đối tượng Trần Văn Chính có dấu hiệu thực hiện hành vi “mua bán trái phép hóa đơn” để hưởng lợi bất chính.



Con dấu, Token của các Công ty "ma” do bị can điều hành hoạt động.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định từ tháng 1/2025 đến nay, Trần Văn Chính đã điều hành 4 Công ty "ma” (thực chất là không có hoạt động kinh doanh), đăng ký địa chỉ trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh để tiến hành “mua bán trái phép” hơn 300 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan, trong đó có con dấu doanh nghiệp, chữ ký số (token). Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.