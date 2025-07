Bóc gỡ 4 đường dây mua bán hóa đơn gần 22.000 tỷ đồng

TPO - Các đối tượng trong 4 đường dây đã xuất bán trái phép gần 150.000 tờ hóa đơn GTGT cho 8.000 tổ chức, cá nhân, tổng doanh số trước thuế gần 22.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 7/7, Công an TP Đà Nẵng tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng thời gian qua.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng cho 1 lãnh đạo và 1 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt Phòng cảnh sát kinh tế) vì đã có thành tích xuất sắc, trong công tác đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó, cuối năm 2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Hậu (SN 1985, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cũ) thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn. Để qua mặt các cơ quan chức năng, Hậu hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Lập chuyên án, tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế với sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng khác đã đồng loạt tổ chức thực hiện khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT… Đồng thời, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Mỹ Hậu và Đinh Thị Quỳnh Hương.

Mở rộng chuyên án, Công an TP Đà Nẵng đã xác minh, làm rõ thêm 2 đối tượng cầm đầu 2 đường dây khác có liên quan. Tổng cộng có 4 đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT có doanh số đặc biệt lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước với tính chất tinh vi, phức tạp.

Cụ thể, 4 đường dây này đã xuất bán trái phép gần 150.000 tờ hóa đơn GTGT cho 8.000 tổ chức, cá nhân, tổng doanh số trước thuế gần 22 ngàn tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 200 tỷ đồng.

Ban Chuyên án đã khởi tố 35 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đồng thời, đã tiến hành kê biên, thu hồi tài sản tổng trị giá khoảng 122 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 61%).