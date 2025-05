Bắt giám đốc, chủ sở hữu công ty trong đường dây mua bán hóa đơn hàng trăm tỷ đồng

TPO - Ngày 30/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã khám phá thành công chuyên án “Mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, đồng thời bắt loạt giám đốc, chủ sở hữu công ty liên quan. Bước đầu xác định, tổng trị giá hóa đơn mua bán trái phép trong chuyên án này gần 350 tỷ đồng.

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên, kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework; đồng thời cũng là kế toán cho các Công ty Win Group, IQ Group và Sunflower đã thông đồng với nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn Giá trị gia tăng của các công ty “ma” tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty CP IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group) về tội mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.