Bị công an ‘sờ gáy’ vì khoe video lái xe bằng chân lên mạng xã hội

TPO - Ngày 25/10, Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm một người lái xe mô tô bằng chân, được bạn đi cùng quay video nhằm ghi lại rồi sẽ đăng tải lên mạng khoe “chiến tích”.

Theo đó, Tổ Cảnh sát giao thông Lục Nam (Bắc Ninh) đã làm rõ và lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Minh Th (SN 2009, trú tại thôn Hồ, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, tại khu đất mới thuộc đường thôn Hồ, xã Bảo Đài, Th đã dùng chân điều khiển xe mô tô, không gắn biển số (mặc dù xe đã được cấp BKS 98F1-439.95), không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển xe mô tô. Đáng chú ý, hành vi này còn được bạn đi cùng quay video nhằm ghi lại rồi sẽ đăng tải lên mạng khoe “chiến tích”.

Ảnh cắt từ clip.

Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản xử lý chủ xe là bà Nguyễn Thị Lệ Q (SN 1983, trú cùng thôn) vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, đưa phương tiện không gắn biển số xe tham gia giao thông.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh, hành vi “nghịch dại” này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật mà còn là sự thách thức an toàn tính mạng của chính bản thân và người khác.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, tuyệt đối không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi. Người dân cần lên án, không cổ vũ các hành vi vi phạm giao thông đăng tải trên mạng xã hội. Mỗi thanh thiếu niên hãy nhớ rằng, một giây liều lĩnh có thể trả giá bằng cả tương lai.

