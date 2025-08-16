Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Phạm Trường
TPO - Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Trường Giang (SN 1979, trú TP Hà Nội – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh); Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú TP Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

1-12155634.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố Phạm Trường Giang.

Theo công an, từ vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa) từng bị khởi tố về hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong lĩnh vực khoáng sản, lực lượng chức năng xác định Giang, Tuyên và Hiền có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép.

Quá trình điều tra, công an xác định 3 bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng hơn 950 triệu đồng.

2-12161339.jpg
3-12143636.jpg
Phạm Ngọc Tuyên và Phạm Thu Hiền cũng bị khởi tố.

Cơ quan chức năng nhận định, các bị can dùng thủ đoạn tinh vi để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, tiếp tay cho trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát lớn ngân sách Nhà nước và bóp méo môi trường kinh doanh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ án.

