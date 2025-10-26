Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

7 ngày ra quân kiểm soát nồng độ cồn, Cảnh sát Bắc Ninh xử phạt 1.300 ‘ma men’

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh, trong 7 ngày đầu ra quân, cơ quan này đã xử phạt 1.300 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Từ ngày 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Sau 7 ngày đầu ra quân (từ 18 đến 24/10/2025), lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản 4.165 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 40 xe ô tô, 1.726 xe mô tô và 56 loại phương tiện khác, với tổng mức tiền phạt gần 19 tỷ đồng. Trong đó, 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn;...

nong-do-con.jpg
Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh kiểm tra nồng độ cồn.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm sâu. Trong tuần (từ ngày 18 - 24/10) xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 10 người. So với 7 ngày trước (từ ngày 11 - 17/10), giảm 60% số vụ, giảm 133% số người chết, giảm 10% số người bị thương.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh sẽ kiểm tra nồng độ cồn mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi tuyến đường, cho đến khi hình thành trong cộng đồng thói quen đã uống rượu, bia tuyệt đối không lái xe.

Nguyễn Thắng
