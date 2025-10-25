Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hiện hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 1 buổi tối

Thanh Hà
TPO - Trong thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

a5.jpg
Tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản.

Chiều 25/10, Cục CSGT cho biết, theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, ngày 24/10, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thời gian từ 19h30 đến 23h.

Qua đó, lực lượng CSGT đã kiểm soát 57.339 lượt lái xe (5.155 xe khách, 3.396 xe tải, 11.621 xe con, 36.173 xe mô tô, 04 xe ô tô chuyên dùng, 990 xe thô sơ). Phát hiện và lập biên bản xử lý 2.062 trường hợp (11 xe tải, 47 xe con, 1.959 xe mô tô, 45 xe thô sơ và phương tiện khác).

Cục CSGT cho biết, theo đánh giá của Cục trưởng Cục CSGT, kết quả này đã phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn, tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Bên cạnh đó, trong tối ngày 24/10, lực lượng CSGT đã ngăn chặn nguy cơ xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn là con số đáng báo động.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Thanh Hà
