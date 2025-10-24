Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

CSGT Hà Nội xử lý nhóm thanh niên ‘đầu trần’ đi xe máy, bám vào xe chở phạm nhân

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ và xử lý nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bám vào xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ.

thanh-nien.jpg
Cán bộ CSGT làm việc với nhóm thanh niên vi phạm giao thông.

Trước đó, ngày 23/10, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh. Căn cứ hình ảnh thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định và mời các thanh niên trong clip lên trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm gồm: điều khiển xe chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe. Đồng thời nhóm thanh niên này cho biết đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, viết cam kết không tái phạm.

thanh-nien-1.jpg
Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 người điều khiển phương tiện và những người ngồi sau do đã có hành vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, với tổng số tiền phạt 8,75 triệu đồng, đồng thời tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đeo bám hoặc cản trở xe ưu tiên là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn; lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Thanh Hà
#Xử lý nhóm thanh niên vi phạm giao thông #Vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm #Chống đeo bám xe chở phạm nhân #Xác minh và xử phạt vi phạm giao thông #Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục