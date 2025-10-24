CSGT Hà Nội xử lý nhóm thanh niên ‘đầu trần’ đi xe máy, bám vào xe chở phạm nhân

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ và xử lý nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bám vào xe chở phạm nhân trên đường Lê Đức Thọ.

Cán bộ CSGT làm việc với nhóm thanh niên vi phạm giao thông.

Trước đó, ngày 23/10, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh. Căn cứ hình ảnh thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định và mời các thanh niên trong clip lên trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm gồm: điều khiển xe chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe. Đồng thời nhóm thanh niên này cho biết đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, viết cam kết không tái phạm.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 người điều khiển phương tiện và những người ngồi sau do đã có hành vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, với tổng số tiền phạt 8,75 triệu đồng, đồng thời tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đeo bám hoặc cản trở xe ưu tiên là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn; lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.