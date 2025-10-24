Đã bán xe, người mua chưa sang tên: Chủ cũ cần làm gì để tránh 'phạt nguội'?

TPO - Cục CSGT đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe để đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ xe đã bán phương tiện nhưng người mua chưa sang tên cần khai báo để tránh bị liên đới khi có “phạt nguội”.

CSGT toàn quốc rà soát dữ liệu phương tiện

Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe (GPLX), nhằm kết nối đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, bảo đảm mỗi công dân, mỗi phương tiện chỉ có một mã định danh duy nhất.

Người dân làm thủ tục tại cơ quan đăng ký xe. Ảnh minh họa.

Thống kê sơ bộ cho thấy, sau nhiều năm sử dụng, một số dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe còn sai lệch, trùng lặp hoặc thiếu thông tin về định danh cá nhân.

Do đó, việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và GPLX góp phần làm sạch dữ liệu “Đúng – Đủ – Sạch”, ngăn chặn gian lận, giả mạo thông tin, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong đăng ký, sang tên, xử lý vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Người dân được khuyến khích kiểm tra, đối chiếu thông tin qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.

Việc chủ động kiểm tra giúp phát hiện sớm các sai sót (ví dụ: xe đã bán nhưng chưa sang tên, thông tin chưa cập nhật...) để kịp thời điều chỉnh, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý ngoài ý muốn.

Đặc biệt, khi dữ liệu được chuẩn hóa, mọi giao dịch hành chính như đăng ký xe, thu hồi, cấp lại biển số định danh, đổi giấy phép lái xe… đều được xử lý tự động, nhanh gọn, không cần mang hồ sơ giấy, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở, hướng dẫn người dân tra cứu, cập nhật thông tin chính xác; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không sang tên, không khai báo thay đổi chủ sở hữu phương tiện.

Biển số định danh, chủ xe sẽ phải chịu trách nhiệm

Theo Cục CSGT, theo quy định về đăng ký xe (ô tô và xe máy) biển số xe (biển 5 số) đã được định danh theo căn cước của cá nhân hoặc theo mã số định danh doanh nghiệp, mã số thuế đối với cơ quan, tổ chức - tức là biển số xe sẽ “đi theo người”.

Camera để phạt nguội trên các tuyến đường ở Hà Nội

Do đó, người đứng tên trên đăng ký xe sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với phương tiện. Lực lượng CSGT sẽ căn cứ vào dữ liệu đăng ký xe để gửi thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông tới chủ xe.

Để tránh những “phiền phức” không đáng có, Cục CSGT khuyến cáo các chủ xe đã chuyển nhượng phương tiện của mình nhưng chưa thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển chủ theo quy định, cần đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện khai báo, cung cấp thông tin về phương tiện cho cơ quan đăng ký hoặc thực hiện thu hồi biển số xe.

Đối với người mua xe qua nhiều đời chủ, không tìm được chủ xe đứng tên trên giấy đăng ký xe, phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký xe đứng tên mình. Hiện thủ tục khá thông thoáng, tạo điều kiện cho người sử dụng xe đã qua nhiều đời chủ (trong vòng 30 ngày sẽ được cấp đăng ký mới).