CSGT Hà Nội khuyến khích người dân đổi GPLX sang thẻ nhựa

Ảnh minh họa. Ảnh: Thanh Hà

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, việc đổi từ vật liệu giấy sang thẻ PET nhằm nâng cao tính bảo mật, thuận tiện trong sử dụng và góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hiện nay, nhiều công dân vẫn đang sử dụng GPLX giấy bìa được cấp từ những năm trước đây. Loại giấy phép này dễ hư hỏng, khó bảo quản, dễ bị làm giả và gây khó khăn cho công tác quản lý.

Từ ngày 1/7/2012, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai cấp GPLX bằng vật liệu nhựa PET có độ bền và tính bảo mật cao, tích hợp mã QR giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực thông tin.

Việc đổi sang GPLX PET mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân như: Thẻ PET có độ bền vượt trội, chống nước, chống ẩm mốc, nhỏ gọn, thuận tiện khi mang theo. Thông tin GPLX được số hóa, đồng bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp việc tra cứu, xác minh nhanh chóng và chính xác hơn.

Ngoài ra, người dân có thể tích hợp GPLX PET lên ứng dụng VNeID để xuất trình khi làm việc với cơ quan chức năng, không cần mang theo nhiều giấy tờ; đồng thời có thể dễ dàng cấp đổi, cấp lại ở bất kỳ địa phương nào, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đặc biệt, GPLX PET là điều kiện cần để được cấp GPLX quốc tế (IDP), tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam khi tham gia giao thông ở các quốc gia thành viên Công ước Viên 1968.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân trên địa bàn phối hợp với Công an cấp xã, phường trong việc rà soát, cập nhật thông tin GPLX; đồng thời sớm thực hiện chuyển đổi từ bằng giấy bìa sang thẻ nhựa PET để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông hiện đại, minh bạch và đồng bộ.