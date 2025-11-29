Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 4.000 tỷ đồng

Mạnh Thắng
TPO - Các đối tượng lập 17 doanh nghiệp để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hoá đơn trên 4000 tỷ đồng.

Ngày 29/11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

hoa-don.jpg
4 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn bị cơ quan điều tra bắt giữ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống do Nguyễn Văn Tuyến (41 tuổi, ngụ tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

hoa-don-3.jpg
Tang vật được thu giữ

Kết quả điều tra xác định Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hoá đơn là trên 4000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán hoá đơn GTGT trái phép của Nguyễn Văn Tuyến để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng
#hóa đơn khống #Đồng Nai #mua bán trái phép #hóa đơn GTGT #đấu tranh tội phạm #Công an #điều tra

