Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án bị tố 'rút ruột' đường

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Phạm Chí Sĩ (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ia Pa cũ, tỉnh Gia Lai) trong việc đường Quang Trung và đường Hùng Vương vừa sửa chữa xong đã hư hỏng nặng.

Ngày 18/12, UBND xã Ia Pa cho biết vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phạm Chí Sĩ (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ia Pa cũ, tỉnh Gia Lai) về việc thi công không đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt, cắt xén và có dấu hiệu “rút ruột” công trình đường Quang Trung và Hùng Vương (địa bàn huyện Ia Pa cũ).

Từ các giải trình của ông Sĩ, kết quả xác minh các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả thí nghiệm độc lập và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, xác minh của tổ xác minh tố cáo, Chủ tịch UBND xã Ia Pa xác định ông Sĩ có nhiều sai phạm trong việc thi công công trình đường Quang Trung và Hùng Vương.

Vì thế, UBND xã Ia Pa đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ UBND xã Ia Pa kiểm tra dấu hiệu vi phạm cá nhân của ông Phạm Chí Sĩ (hiện nay đang là đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế xã Ia Pa) trong việc không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình và thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng 2 công trình trên; các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của ông Sĩ trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng 2 công trình nêu trên.

Cùng với đó, xem xét, xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH Quang Minh Tuấn (đơn vị thi công), Công ty Cổ phần Quang Minh Phát - Gia Lai (đơn vị tư vấn giám sát) trong việc thi công không đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, gây hư hỏng công trình.

tien-phong.png
Đường Hùng Vương dày đặc các điểm hư hỏng nghiêm trọng.

Kết luận của UBND xã Ia Pa xác định, diện tích thi công sửa chữa mặt đường Quang Trung không đúng với diện tích sửa chữa theo thiết kế - dự toán được duyệt công trình. Đặc biệt, việc chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh toán công trình đường Quang Trung khi chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nên công trình chưa đủ điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng, bởi vậy công trình không phải đang trong thời gian bảo hành.

Đáng nói, kết quả làm việc với ông Sĩ và xác minh với các cá nhân liên quan cũng cho thấy, việc sửa chữa đường Hùng Vương, đường Quang Trung của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai và của UBND xã thì hai công trình vừa thi công xong đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Tiền Lê
#Gia Lai #đường Quang Trung #đường Hùng Vương #sai phạm #làm đường #Phạm Chí Sĩ #quản lý dự án #hỏng đường #xã Ia Pa #giám đốc ban quản lý dự án

Xem thêm

Cùng chuyên mục