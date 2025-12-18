Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án bị tố 'rút ruột' đường

TPO - UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị liên quan kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Phạm Chí Sĩ (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ia Pa cũ, tỉnh Gia Lai) trong việc đường Quang Trung và đường Hùng Vương vừa sửa chữa xong đã hư hỏng nặng.

Ngày 18/12, UBND xã Ia Pa cho biết vừa ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phạm Chí Sĩ (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ia Pa cũ, tỉnh Gia Lai) về việc thi công không đúng với hồ sơ thiết kế được duyệt, cắt xén và có dấu hiệu “rút ruột” công trình đường Quang Trung và Hùng Vương (địa bàn huyện Ia Pa cũ).

Từ các giải trình của ông Sĩ, kết quả xác minh các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả thí nghiệm độc lập và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, xác minh của tổ xác minh tố cáo, Chủ tịch UBND xã Ia Pa xác định ông Sĩ có nhiều sai phạm trong việc thi công công trình đường Quang Trung và Hùng Vương.

Vì thế, UBND xã Ia Pa đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ UBND xã Ia Pa kiểm tra dấu hiệu vi phạm cá nhân của ông Phạm Chí Sĩ (hiện nay đang là đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế xã Ia Pa) trong việc không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình và thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng 2 công trình trên; các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của ông Sĩ trong việc thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng 2 công trình nêu trên.

Cùng với đó, xem xét, xử lý trách nhiệm của Công ty TNHH Quang Minh Tuấn (đơn vị thi công), Công ty Cổ phần Quang Minh Phát - Gia Lai (đơn vị tư vấn giám sát) trong việc thi công không đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, gây hư hỏng công trình.

Đường Hùng Vương dày đặc các điểm hư hỏng nghiêm trọng.

Kết luận của UBND xã Ia Pa xác định, diện tích thi công sửa chữa mặt đường Quang Trung không đúng với diện tích sửa chữa theo thiết kế - dự toán được duyệt công trình. Đặc biệt, việc chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh toán công trình đường Quang Trung khi chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nên công trình chưa đủ điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng, bởi vậy công trình không phải đang trong thời gian bảo hành.

Đáng nói, kết quả làm việc với ông Sĩ và xác minh với các cá nhân liên quan cũng cho thấy, việc sửa chữa đường Hùng Vương, đường Quang Trung của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai và của UBND xã thì hai công trình vừa thi công xong đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.