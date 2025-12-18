Xe đầu kéo đỗ sai quy định trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ, điều khiển phương tiện tốc độ cao... Tuy nhiên, khu vực xảy ra tai nạn có biển báo “cấm dừng, cấm đỗ” song xe đầu kéo vẫn dừng đỗ tại vị trí này.

Ngày 18/12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Clip ghi lại vụ tai nạn.

Bước đầu lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ và điều khiển phương tiện với tốc độ cao khi đã vào đến khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến không kịp giảm tốc độ khi phát hiện xe đầu kéo đỗ phía trước.

Kết quả kiểm tra với lái xe đầu kéo không phát hiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Tuy nhiên, đáng chú ý là khu vực xảy ra tai nạn có biển báo “cấm dừng, cấm đỗ” nhưng xe đầu kéo vẫn dừng đỗ tại vị trí này. Do đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét yếu tố này trong quá trình điều tra.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 0 giờ 14 phút cùng ngày, xe cứu thương (12 chỗ) chạy vào đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Km41 trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (thuộc xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) thì tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo biển số 38H-021.42 kéo theo sơ-mi rơ-moóc 38R-018.87 đang đỗ tại dốc đường dẫn vào trạm.

Sau va chạm, xe cứu thương bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn. Thời điểm này, trên xe cứu thương có 5 người, trong đó 2 người thoát kịp và được đưa đi cấp cứu, gồm ông Võ Văn Huấn (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai).

600259146-1417255099766337-4241785309012034257-n.jpg
600614702-1417255193099661-1484396122243073729-n.jpg
Chiếc xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

3 người còn lại gồm tài xế xe cứu thương, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bị mắc kẹt và tử vong trong đám cháy. 3 nạn nhân thiệt mạng ban đầu được xác định là bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi, bệnh nhân), ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương chưa rõ danh tính.

xe-dau-keo-1-17660288271632036063936.jpg
Hiện trường xe cứu thương tông vào đuôi xe đầu kéo trên đường nhánh dẫn vào trạm dừng nghỉ. Ảnh: VECE

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận chứng cứ và làm rõ toàn diện nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
