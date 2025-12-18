Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TPHCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Nguyễn Dũng
TPO - Khuya 17/12, vụ cháy bất ngờ bùng phát bên trong Chùa Kỳ Quang 2 (phường Gò Vấp, TP.HCM) khiến nhiều người hoảng loạn. Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 17/12, khói lửa bất ngờ bùng lên từ khu vực bên trong Chùa Kỳ Quang 2, nằm trong hẻm đường Lê Hoàng Phái (phường Gò Vấp).

Xe chữa cháy kịp thời có mặt tại hiện trường.

Phát hiện đám cháy, những người có mặt trong chùa lập tức hô hoán, kêu cứu, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy xuất phát từ khu vực để dầu đèn nên việc dập lửa ban đầu gặp nhiều khó khăn, nguy cơ cháy lan cao.

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 15 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường.

Người dân náo loạn vì vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm.

Sau ít phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng tiến hành cắt điện khu vực và phong tỏa hiện trường tạm thời phục vụ công tác xử lý, điều tra.

Theo đại diện nhà chùa, vụ cháy chỉ gây thiệt hại nhỏ về vật chất, không có người bị thương. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chùa Kỳ Quang 2 nằm trong hẻm đường Lê Hoàng Phái, phường Gò Vấp, TPHCM. Đây là cơ sở tôn giáo gắn với nhiều hoạt động từ thiện, chăm sóc trẻ mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn.

Nguyễn Dũng
#Chùa Kỳ Quang 2 #cháy #PCCC #Gò Vấp #TP.HCM #cứu nạn

