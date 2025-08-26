Một ngư dân mất tích, 4 căn nhà hư hại ở An Giang do ảnh hưởng bão số 5

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, làm một ngư dân mất tích trên biển và 4 căn nhà bị sập, tốc mái.

Theo đó, chiều 25/8, mưa lớn kèm dông lốc đã làm sập 1 căn nhà ở xã Vĩnh Bình và tốc mái 3 căn khác tại Vĩnh Hòa Hưng, Mỹ Thuận và Vĩnh Phong, ước thiệt hại khoảng 172 triệu đồng. Trước đó, ngày 21/8, ông Huỳnh Văn Hạ (1965, ngụ Bãi Thơm, Phú Quốc) mất tích khi đi câu mực một mình trên biển, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Ngoài ra, từ ngày 21 - 26/8, toàn tỉnh An Giang ghi nhận 4 vụ sạt lở đất với chiều dài 113m. Nguyên nhân được xác định do lũ về nhanh, chảy xiết kết hợp mưa lớn kéo dài khiến nền đê yếu.

Nhà của người dân xã Vĩnh Bình (An Giang) bị tốc mái do ảnh hưởng bão số 5.



Theo thống kê, trong tháng 8/2025, thiên tai trên địa bàn An Giang đã làm 3 người chết (1 do sét đánh, 2 do đuối nước), sập 30 căn nhà, tốc mái 219 căn, sóng lớn làm chìm 5 phương tiện đánh bắt thủy hải sản và nhiều tài sản khác. Tổng thiệt hại ước hơn 7,5 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị trực thuộc đã yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, gió mạnh; Công ty Khai thác Thủy lợi miền Nam điều tiết linh hoạt các cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô để tiêu thoát nước, giảm ngập úng. Các địa phương hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, cảnh báo khu vực sạt lở.