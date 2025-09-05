Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cứu hộ thành công ngư dân gặp nạn trên biển Cô Tô

Hoàng Dương
TPO - Sáng 5/9, một ngư dân gặp tai nạn khi đang lao động trên tàu cá tại vùng biển Cô Tô (Quảng Ninh). Nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa lực lượng Biên phòng Cô Tô và Bạch Long Vĩ, nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe tạm ổn định.

Theo đó, khoảng 9h25 ngày 5/9/2025, Đồn Biên phòng Cô Tô nhận được tin báo tại vùng biển cách Đông Nam đảo Cô Tô khoảng 20 hải lý, tàu cá QN-41283-TS do anh Lê Hữu Điện (sinh năm 1973, trú tại khu 4, Đặc khu Cô Tô) làm chủ, có thuyền viên Phạm Văn T. (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) bị tai nạn.

1000000784.jpg
Lực lượng chức năng đưa anh T. xuống xuồng trở về đất liền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 1 xuồng máy 500CV, 4 cán bộ chiến sĩ cùng 1 bác sĩ Trung tâm Y tế Đặc khu Cô Tô khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Đến khoảng 11h00, lực lượng chức năng tiếp cận được tàu gặp nạn, tiến hành sơ khám ban đầu và nhận định tình trạng sức khỏe của nạn nhân không đảm bảo. Tổ công tác lập tức đưa anh T. vào đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) và phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cùng y tế địa phương sơ cứu.

1000000787.jpg
1000000786.jpg
Các cán bộ chiến sĩ cùng bác sĩ Trung tâm Y tế Đặc khu Cô Tô khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ cứu nạn trên biển.

Đến 11h45, sức khỏe nạn nhân tạm thời ổn định. Sau đó, tổ công tác cùng gia đình tiếp tục đưa nạn nhân về đất liền. Đến 14h25 cùng ngày, xuồng cứu hộ cập cảng Vũng Đục (Cẩm Phả), nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Cẩm Phả để điều trị, hiện sức khỏe đã tạm ổn định.

Hoàng Dương
#cứu hộ biển #ngư dân gặp nạn #biên phòng Cô Tô #cứu hộ hàng hải #báo động biển #cứu nạn trên biển #biển Quảng Ninh

