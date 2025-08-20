Triệt phá 2 đường dây xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy 'khủng' và súng AK

TPO - Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh vừa triệt phá 2 đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia; thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Chiều 19/8, tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chức trao thưởng cho Bộ đội Biên phòng hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án QB525 và HT825 chống tội phạm ma túy.

Qua thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đường dây vận chuyển trái phép số lượng ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam qua đường biên giới Lao Bảo nên đã lập Chuyên án QB525 đấu tranh, ngăn chặn.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho các tập thể có thành xuất sắc trong thực hiện 2 chuyên án về tội phạm ma túy. Ảnh: BP

Vào lúc 9h15 ngày 15/8, tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt giữ bắt 2 đối tượng; thu giữ 295,5kg ma túy các loại, 2 xe ô tô. Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án thu giữ thêm 2kg ma túy đá, 2 khẩu súng AK và tự chế, 7 viên đạn cùng một số tang vật, tài liệu liên quan.

Đối với Chuyên án HT825, qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam với số lượng lớn. Nguồn ma túy do đối tượng ở trong nước đặt hàng đối tượng Lào. Ngày 1/8, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xác lập Chuyên án HT825 để đấu tranh triệt phá.

Kết quả, vào hồi 17h30 phút ngày 10/8, tại địa bản xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt 1 đối tượng; thu giữ 115kg cần sa khô, 1 xe ô-tô. Khám xét nơi đối tượng thuê nhà, thu giữ thêm 125kg cần sa khô. Tổng tang vật thu giữ khoảng 240kg cần sa khô, 1 xe ô-tô.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam trao thưởng cho các cá nhân tham gia chuyên án QB525 và HT825.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, qua đó triệt phá 2 đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia; thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Kết quả đó đã khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh chống tội phạm của lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên án QB525.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Quảng Trị đã thưởng nóng lực lượng phá án của 2 tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị có thư khen; các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án được tặng bằng khen của Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Quảng Trị.