Pháp luật

Google News

Người đầu tiên ở Đắk Lắk bị khởi tố tội sử dụng trái phép chất ma túy theo luật mới

Huỳnh Thủy
TPO - Trong thời hạn quản lý sau cai nghiện, người đàn ông ở Đắk Lắk tiếp tục bị phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk) vừa hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Phúc (SN 1996, trú tại thôn 6, xã Ea Rốk) về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

tienphong-6-3536.jpg
Đối tượng Lý Văn Phúc (áo đen) bị khởi tố tội sử dụng trái phép chất ma túy theo luật mới. Ảnh: Công an

Theo điều tra, Lý Văn Phúc là người đầu tiên ở tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố tội sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a, Luật Sửa đổi, bổ sung BLHS 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Đối tượng Lý văn Phúc là người đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật phòng, chống ma túy nhưng tiếp tục bị phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #khởi tố #ma túy #cai nghiện #pháp luật

