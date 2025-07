Ma tuý - hào quang sa chân chốn bùn lầy

TP - Nghệ sĩ Việt “dính” ma tuý không hiếm: Ca sĩ Chi Dân, người mẫu, diễn viên Andrea Aybar (An Tây), diễn viên Hữu Tín, rapper Bình “Gold”…Nhưng không một ai trong số họ gây bàng hoàng và tạo ra nhiều tranh luận như trường hợp nhà thiết kế Công Trí. Bởi anh là một tài năng đích thực có thành tựu quốc tế, từng miệt mài theo đuổi hình tượng đẹp trong mắt công chúng.

Bóng ma tấn công làng giải trí

Bộ sưu tập áo dài “Vũ khúc tranh Tứ Bình” của Công Trí (2020)

Công Trí trong ở khoảnh khắc bị “tuýt còi” mắt thâm quầng, mặc trên người chiếc áo phông hàng hiệu đã tã xa lạ hoàn toàn với hình ảnh lịch lãm thường thấy của anh khi xuất hiện trước công chúng. “Người được mệnh danh anh cả của làng mốt Việt đây sao? Người chinh phục bao nhiêu ngôi sao quốc tế, mở đường cho thời trang Việt cất cánh khám phá thế giới đây sao?”, một tài khoản viết. Ngày ấy, ai đã nói: “Nói thực, tôi không đi thiền nhưng cả cuộc đời tôi đã thiền rồi. Quan trọng là suy nghĩ của mình, giữ cho tâm được tịnh”. Bão tố ập đến, quan niệm thiền của Công Trí bị đào bới lại, phủ sóng mạng xã hội. Đừng trách khán giả nhạo báng “trò thiền” của anh. Công Trí đã lừa dối những người yêu mến mình, bằng cách dựng nên một vỏ bọc hoàn hảo.

NTK Công Trí từng được mệnh danh “anh cả làng mốt Việt”

Rất nhiều người đi tìm nguyên nhân khiến người sống trong hào quang sa chân vào chốn bùn lầy. Công Trí “dính” ma tuý từ khi nào? Vì sao anh “sập bẫy” ma tuý? Không ít ý kiến cho rằng, anh cần “phiêu” trong sáng tạo nên đã tìm đến ma tuý. Để “bào chữa” cho Công Trí, người ta cất công soi làng “sao” thế giới, nhặt ra những tên tuổi từng “nhúng chàm”. The Beatles, Michael Jackson… là những là cái tên được nhắc đến.

Thế giới muôn màu, có những ngôi sao phải nhờ chất gây nghiện để thăng hoa nhưng có những nghệ sĩ đích thực thăng hoa bằng tài năng và nhiệt huyết. “Sao” dính ma tuý dù với lý do gì cũng là vết nhơ trong sự nghiệp. Trường hợp chân dài An Tây, ca sĩ Chi Dân, diễn viên Hữu Tín… sa vào ma tuý chẳng lẽ cũng vì khát khao sáng tạo, cần “phiêu”? Từ bao giờ “dính” ma tuý lại được xem như hi sinh vì nghệ thuật? Rõ ràng, ma tuý đã tấn công làng giải trí Việt, giăng bẫy từ những cái tên quyền lực cho đến những nhân vật làng nhàng, mờ nhạt.

Ca sĩ Chi Dân thời còn sôi nổi

Nhân ồn ào này, không ít người lại nhớ đến ca khúc Hãy dừng lại đi em (ban đầu có tên Ăn táo Tàu đi em) của Duy Mạnh ra mắt vào mùa Euro năm ngoái. Duy Mạnh muốn nhắn nhủ tới người em trai nào đó: “Thằng em trai của anh/Ngày xưa rất đẹp trai/Nhưng nay trông rất dại/Có khi nào em trai/Chơi bộ môn nào đó/Đêm về như ma xó…”. Hãy dừng lại đi em thu hút sự chú ý bởi đánh vào sự tò mò của khán giả. Họ muốn biết người em trai hay ăn táo tàu mê bộ môn huỷ hoại mà Duy Mạnh nhắc đến trong ca khúc là ai? Có phải ca khúc này lấy cảm hứng từ ca khúc khác cũng viết về trái táo?

PGS.TS Nguyễn Văn Cường cho rằng: “Sao” dính ma tuý không phải sản phẩm của thời công nghệ giải trí phát triển. Ông nhìn nhận: “Nghệ sĩ dính vào ma tuý từ thời chưa có công nghệ giải trí. Ma tuý là con ma. Nghệ sĩ khi nổi tiếng hầu hết bị áp lực, bị stress… Nếu không bản lĩnh sẽ bị con ma này bắt. Nguy hiểm ở chỗ đó”.

Một tài khoản bình luận: “Khó nhất của nghệ sĩ cũng như của người bình thường không phải là việc giữ tiền, giữ tiếng mà là giữ mình”. Trước ồn ào Công Trí, nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ: “Tôi không phải người quá quan tâm tới thời trang nhưng tôi rất trân trọng những tài năng trong lĩnh vực này, cũng như trong các lĩnh vực sáng tạo khác. Vì vậy đối với tôi, những gì đã xảy ra với Công Trí là một điều không vui, dù theo đúng lẽ công bằng, mình làm mình chịu”.

Nhưng ông không đồng tình với cách biện bạch, nghệ sĩ dựa vào ma tuý để “phiêu” trong sáng tạo: “Trong cuộc sống, ai cũng cần những phút thăng hoa, không chỉ riêng những người làm công việc sáng tạo. Nhưng để thăng hoa thì tồn tại nhiều kiểu “doping” khác nhau, có những thứ hợp pháp, có những thứ bất hợp pháp.

Tự người sáng tạo phải có ý thức đúng đắn trong việc lựa chọn những thứ có thể nâng cao năng lực chuyên môn của mình. Tôi biết có không ít tài năng sa vào nghiện ngập nhưng tôi không nghĩ đó là quy luật bắt buộc đối với các tài năng”, ông nói. Tác giả Khúc mùa thu cho rằng: “Dù không vui khi Công Trí bị “ngã” nhưng nếu những gì anh đang bị buộc tội là đúng thì chúng ta đành phải buồn bã chấp nhận thôi. Không nên biện minh cho những hành vi sai trái”.

Dấu chấm hết cho sự nghiệp?

Chân dài An Tây xinh đẹp một thời

Trong danh sách nghệ sĩ “dính” ma tuý khán giả hôm nay đã quên cái tên Hiệp Gà (Dương Đức Hiệp). Những chương trình ăn khách một thời như Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười, Táo Quân là “bệ phóng” cho tên tuổi Hiệp Gà. Năm 2007, Hiệp Gà bị bắt vì tàng trữ heroin. Anh khai nghiện ma tuý từ lâu.

Ngày hầu toà, nam diễn viên hài bật khóc khi nhìn thấy vợ và con gái 3 tuổi. Hết thời hạn “bóc lịch”, Hiệp Gà trở về cuộc sống đời thường, vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng không còn xuất hiện trên sóng truyền hình hay những chương trình lớn. Người ta chỉ còn nhớ đến anh qua những ồn ào đời tư, dần lãng quên nghệ sĩ từng thủ vai Gia Cát Dự tạo nên những tràng cười sảng khoái trên sân khấu Táo Quân thuở nào.

Tài tử nổi tiếng Thương Tín từng góp mặt trong 200 bộ phim (cả phim nhựa và video) từng sa vào ma tuý. Thương Tín từng phải trở về quê nhà ở Phan Rang để cai nghiện ma tuý. Nỗi buồn hôm nay ông phải trải qua cũng chính là sự trả giá cho những sai lầm, u mê trong quá khứ.

Ở buổi hoàng hôn cuộc đời, Thương Tín thừa nhận đau xót: “Tôi chỉ là một kẻ lạc loài và thất bại, chưa bao giờ thủ nổi vai một người đàn ông, một người cha tử tế… Bao nhiêu thói tật của đời nghệ sĩ, tôi đã tự vơ hết vào mình”. Những nghệ sĩ từng làm việc với Thương Tín đều ngợi khen tài năng nhưng đều lắc đầu với lối sống của ông. Chính lối sống ấy đã huỷ diệt một tài năng.

Tương lai nào cho chân dài Andrea Aybar (An Tây), diễn viên Hữu Tín, ca sĩ Chi Dân…? Sau khi được tự do họ sẽ làm gì? Không ai cấm họ tiếp tục ca hát, đóng phim hay sải bước trên sàn diễn thời trang. Nhưng bầu sô nào sẽ mời họ? Khán giả nào còn nhớ đến họ? Với sự cạnh tranh khốc liệt, bầu trời giải trí liên tục xuất hiện “sao” mới, những ca sĩ, diễn viên, người mẫu đã “nhúng chàm” càng ít có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Khi bị bắt, chân dài An Tây khóc nức nở, cô đã hình dung tương lai của mình: “Em nghĩ là em mất hết sự nghiệp rồi và em không còn cơ hội làm lại”. (An Tây mắc bệnh ảo tưởng nên mới nghĩ mình có “sự nghiệp”. Ồn ào đời riêng của cô đè bẹp những đóng góp mờ nhạt của cô cho sàn diễn thời trang và phim ảnh. Tương tự, Bình “Gold” được biết đến là một rapper gắn với những sản phẩm dung tục, phản cảm. Chưa bị bóc vì “dính” ma tuý thì Bình “Gold” cũng đã đáng bị tẩy chay).

Tương lai “anh cả của làng thời trang Việt” ra sao? Có người cho rằng, Công Trí bị bắt là may cho anh. Khi bức màn được vén lên buộc nhà thiết kế sinh năm 1978 phải nghiêm túc đối diện với chính mình. Nhiều người yêu mến tài năng của anh mong anh chiến thắng u mê, trở lại và lợi hại hơn xưa. Nhưng thời trang Việt không chỉ có một mình Công Trí. Trong những năm qua, không ít nhà thiết kế Việt cũng đã ghi dấu ấn trên hành trình “đem chuông đi đánh xứ người”.

Khoảng lặng này của Công Trí là cơ hội để nhiều “ngôi sao” khác trong làng thời trang Việt toả sáng, hút thêm lượng khách hàng mới. Nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Văn Cương đánh giá: “Án ma tuý hầu hết huỷ hoại tất cả sự nghiệp và danh tiếng của nghệ sĩ nên sau án phạt họ trở lại bình thường thì đã là thành công.

Nhưng biết đâu với Công Trí, tôi đánh giá là một tài năng lớn của lĩnh vực thời trang, sau án tù có thể bắt đầu lại? Tài năng thiên bẩm của Công Trí không mất đi. Anh không phải nghệ sĩ biểu diễn, không cần thanh sắc và sân khấu để thể hiện”. Tuy nhiên, ông còn tiên đoán khác: “Khả năng Công Trí phải chấm dứt sự nghiệp cao hơn”.