Bắt quả tang một nữ giáo viên bán ma tuý

TPO - Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lúc 7h ngày 27/4, tại bản Kệt, xã Quài Cang (huyện Tuần Giáo), Công an xã Quài Nưa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) và Công an xã Quài Cang bắt quả tang một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Lò Thị Phương (SN 1980), trú tại bản Kệt, xã Quài Cang, hiện đang là giáo viên tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ tại chỗ một cục heroin. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương, thu giữ thêm hai cục heroin, ba cân điện tử và nhiều vật chứng liên quan khác, với tổng khối lượng heroin thu giữ là 5,69 gam. Tại cơ quan Công an, Lò Thị Phương khai nhận đã lợi dụng vỏ bọc là giáo viên để sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che mắt lực lượng chức năng, cung cấp ma túy cho các điểm bán lẻ trên địa bàn. Số ma túy bị thu giữ đang được Phương mang đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hải Đường