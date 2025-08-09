Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Người đàn ông cùng 2 thiếu nữ phê ma túy 'bay lắc' trong phòng ngủ

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Cao Bá Quát, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 1 người đàn ông và 2 thiếu nữ trong một phòng ngủ sử dụng và phê ma túy.

Ngày 9/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ các đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

ma-tuy-1632.jpg
Ba đối tượng bị bắt trong phòng ngủ.

Theo đó, khoảng 7h ngày 8/8, Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Cao Bá Quát, qua đó phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 của căn nhà có 3 đối tượng, gồm Võ Văn H. (SN 1995, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị); Ngô Thị Kim T. (SN 2004, trú xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Hồng N. (1999, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng - xanh dính chất bột trắng nghi là Ketamine; 1 ống hút cuộn từ tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng; 1 loa Bluetooth màu đen; đèn nháy màu trắng cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy loại thuốc lắc và Ketamine trong phòng. Cơ quan Công an đã lập biên bản và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành
#Phòng ngủ chứa ma túy #Xử lý hành vi tổ chức sử dụng ma túy #Thiếu nữ sử dụng ma túy với người khác giới #Phê ma túy với đàn ông

Xem thêm

Cùng chuyên mục