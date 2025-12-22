Bộ Công an xây nhà ở, nhà ăn cho đối tượng yếu thế ở Nghệ An

TPO - Ngày 22/12, tại xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ đổ móng, lên tường công trình nhà ở người được bảo trợ và nhà ăn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An (tiền thân là Trung tâm sản xuất dịch vụ và dạy nghề nhân đạo huyện Đô Lương) được thành lập vào năm 1997. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ, dạy nghề nhân đạo cho đối tượng chính sách, tật nguyền và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh éo le vươn lên trong cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Do cơ sở vật chất xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu , Bộ Công an đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng công trình gồm một tòa nhà 2 tầng với 16 phòng làm nơi ở cho trẻ và các đối tượng chính sách cùng một nhà ăn 1 tầng có sức chứa 200 người sử dụng cùng lúc.

Theo báo cáo tiến độ, công trình nhà 2 tầng có diện tích xây dựng 1.200 m2 đã thi công được 50% phần móng, công trình nhà ăn 1 tầng diện tích 450 m2 đang chuẩn bị thi công đổ phần móng cọc. Đơn vị thi công cam kết hoàn thành thành tiến độ phần thô trước Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/4/2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Bộ Công an đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng thời, công trình góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tăng cường công tác an sinh xã hội, cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và trẻ mồ côi.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch đề ra.

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ đổ móng, lên tường.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thăm hỏi, động viên trẻ đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Dịp này, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm – Thứ trưởng Bộ Công an tặng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An.