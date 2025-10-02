Bộ Công an xây 24 căn nhà mới cho các hộ dân phải chịu cảnh 'màn trời, chiếu đất' sau bão số 10 ở Ninh Bình

TPO - Sáng 2/10, tại xã Quỹ Nhất (Ninh Bình), Bộ Công an phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng 24 căn nhà mới cho các hộ dân bị sập nhà hoàn toàn trong bão số 10 (Bualoi). Trên nền đất còn hoang tàn sau thiên tai, buổi lễ diễn ra trong niềm xúc động, thắp lên hy vọng tái thiết cho hàng chục gia đình vừa mất trắng mái ấm.

“Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thăm hỏi người dân. Ảnh: Công Định.

Bão số 10 đổ bộ vào đêm 28 và rạng sáng 29/9 với sức gió giật cấp 11–12, gây ra trận giông lốc dữ dội chưa từng có tại các xã Chất Bình, Kim Sơn, Nghĩa Hưng, Yên Khánh và phường Hoa Lư (Ninh Bình).

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, toàn tỉnh có hơn 1.200 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp; hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái; hàng nghìn ha lúa và hoa màu ngập úng, hư hại; nhiều trường học, trạm y tế, công trình hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Đặc biệt, cơn giông lốc đã cướp đi sinh mạng của 9 người dân và khiến 50 người khác bị thương. Nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Riêng tại xã Quỹ Nhất, 24 hộ dân mất nhà hoàn toàn, phải dựng lều bạt hoặc nương nhờ nhà người thân để trú ngụ.

Trước những thiệt hại nặng nề đó, Bộ Công an đã quyết định hỗ trợ 1,44 tỷ đồng, tương ứng 60 triệu đồng/hộ, từ nguồn đóng góp 2 ngày lương của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, nhằm xây dựng 24 căn nhà kiên cố tặng bà con Quỹ Nhất.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, xúc động nhấn mạnh, đây là trận giông lốc lịch sử, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho nhân dân Ninh Bình. Phát huy tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, Bộ Công an đã chỉ đạo khẩn trương thiết kế mẫu nhà kiên cố, giao Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì triển khai, nhằm sớm mang lại chỗ ở ổn định cho bà con.

Mỗi căn nhà được thiết kế phù hợp điều kiện địa phương, đảm bảo khả năng chống chịu gió bão, với mong muốn giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên sau thiên tai.

Nghĩa tình từ mái nhà mới

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cùng chính quyền địa phương khởi công dự án tái thiết nhà cho dân sau bão. Ảnh: Công Định.

Không chỉ là hỗ trợ vật chất, đây còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Bà N.T.T, một hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn, xúc động chia sẻ: “Sau bão, cả nhà tôi trắng tay, ngỡ như chẳng còn gì. Nay được công an và chính quyền dựng lại nhà, tôi thấy được an ủi và có niềm tin làm lại từ đầu.”

Trong suốt quá trình khắc phục hậu quả, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân thu dọn đổ nát, dựng lại từng viên gạch, từng mái ngói đã để lại ấn tượng sâu đậm. Đó là sự tiếp nối truyền thống “lá lành đùm lá rách, tình dân tộc nghĩa đồng bào”, và cũng là hiện thân rõ nhất của phương châm “vì nhân dân phục vụ”.

Mảnh đất địa linh, nghĩa nặng tình sâu

Đại diện Bộ Công an tặng kinh phí xây 24 căn nhà ở Ninh Bình. Ảnh: Công Định.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cũng nhắc lại truyền thống lịch sử – văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt Ninh Bình, nơi từng là Cố đô Hoa Lư, cái nôi sinh ra nhiều anh hùng, danh nhân đóng góp cho đất nước.

Thiếu tướng khẳng định: “Bộ Công an không chỉ hỗ trợ người dân dựng nhà, mà còn chung tay cùng tỉnh Ninh Bình giữ vững an sinh xã hội, tạo nền tảng phát triển kinh tế – xã hội, góp phần vào sự thịnh vượng chung của đất nước”.

Bão số 10 đã để lại vết thương nặng nề cho Ninh Bình: gần 60 người thương vong, hàng trăm gia đình mất nhà cửa, hàng nghìn ha hoa màu hư hỏng. Song từ đống đổ nát ấy, những mái nhà mới đang được dựng lên bằng nghĩa tình và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân.

Mỗi căn nhà không chỉ là chỗ ở, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sức mạnh đoàn kết, để người dân Ninh Bình có thể vững vàng vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống, hướng đến một tương lai ổn định và phát triển.