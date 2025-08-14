Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ Công an chọn nhà đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình trong ‘trường hợp đặc biệt’

Luân Dũng
TPO - Bộ Công an sẽ quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong ‘trường hợp đặc biệt’ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 3/2025 ngày 14/8 về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (sân bay Gia Bình).

Theo đó, sân bay Gia Bình thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của Luật Đầu tư.

Nghị quyết nêu rõ, nhà đầu tư, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; chịu trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện về khởi công xây dựng công trình các dự án quy định ở trên theo quy định của pháp luật trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công.

148sb.jpg
Chính phủ ban hành Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bộ Công an quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong ‘trường hợp đặc biệt’ theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước khi Quốc hội quyết nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đồng thời, Bộ Công an chuyển giao nguyên trạng diện tích đất và các hạng mục công trình đã đầu tư cho UBND tỉnh Bắc Ninh để bàn giao nguyên trạng các tài sản này cho nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Dự án đầu tư công đặc biệt

Nghị quyết nêu rõ, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm hoàn trả các chi phí Bộ Công an đã thực hiện cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và chi phí UBND tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP.

Cùng với đó, việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được thực hiện như quy định đối với dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án.

Bộ Công an là cơ quan chủ quản, đồng thời là cơ quan có thẩm quyền của dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí vốn để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo nội dung hợp đồng BT đã ký.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/8/2025 đến khi các dự án được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hoàn thành.

Theo Nghị quyết, các dự án sau đây được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất:

- Dự án tái định cư;

- Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng;

- Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp sân bay Gia Bình.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự án trên được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án.

Các dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP. Quyết định phê duyệt dự án là căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án.

