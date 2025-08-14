250 dự án lớn sẽ khởi công, khánh thành tại 34 tỉnh, thành phố

TPO - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, việc khánh thành, đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kết nối vùng, miền.

129 dự án có vốn Nhà nước với 478.000 tỷ đồng

Chiều 14/8, Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn Chính phủ cho biết, vào dịp này, Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước. Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ảnh: Nhật Bắc

Theo ông Sơn, tính đến ngày 13/8, có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

“Việc khánh thành, đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân”, ông Sơn nhìn nhận.

250 dự án sẽ đóng góp trên 18% GDP

Trao đổi với phóng viên tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, trong tổng số 250 dự án sắp được khởi công, khánh thành, lĩnh vực hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị có 44 dự án; công trình công nghiệp với 57 dự án…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Ông Lê Anh Tuấn viện dẫn một số công trình tiêu biểu, như: Khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh; khởi công Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel, với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, vào dịp này cũng sẽ khánh thành dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, quy mô 1.000 giường bệnh; dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng. Trong lĩnh vực giao thông, sẽ khánh thành dự án cầu Rạch Miễu, thời gian thi công dự án được rút ngắn trước 4 tháng.

“250 dự án sẽ đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho hay.