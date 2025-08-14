Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

250 dự án lớn sẽ khởi công, khánh thành tại 34 tỉnh, thành phố

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, việc khánh thành, đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kết nối vùng, miền.

129 dự án có vốn Nhà nước với 478.000 tỷ đồng

Chiều 14/8, Văn phòng Chính phủ phối hợp cùng Bộ Xây dựng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn Chính phủ cho biết, vào dịp này, Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước. Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

148da1.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ảnh: Nhật Bắc

Theo ông Sơn, tính đến ngày 13/8, có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

“Việc khánh thành, đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân”, ông Sơn nhìn nhận.

250 dự án sẽ đóng góp trên 18% GDP

Trao đổi với phóng viên tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, trong tổng số 250 dự án sắp được khởi công, khánh thành, lĩnh vực hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị có 44 dự án; công trình công nghiệp với 57 dự án…

148da.jpg
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn.

Ông Lê Anh Tuấn viện dẫn một số công trình tiêu biểu, như: Khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh; khởi công Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel, với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, vào dịp này cũng sẽ khánh thành dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, quy mô 1.000 giường bệnh; dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng. Trong lĩnh vực giao thông, sẽ khánh thành dự án cầu Rạch Miễu, thời gian thi công dự án được rút ngắn trước 4 tháng.

“250 dự án sẽ đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho hay.

“Trong cầu truyền hình tới đây sẽ có tiếng nói của rất nhiều đối tượng khác nhau, từ lãnh đạo địa phương đến nhà thầu, chủ đầu tư và đặc biệt là tiếng nói của những người thụ hưởng trực tiếp của các công trình - đó là người dân ở những khu tái định cư hay là những nơi có công trình khánh thành như bệnh viện. Đây là công việc có thể nói đồ sộ và khối lượng rất lớn”, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng chia sẻ tại họp báo.

Luân Dũng
#dự án hạ tầng giao thông #khởi công và khánh thành dự án #đầu tư công trình lớn #tăng trưởng kinh tế Việt Nam #dự án quốc gia 2025 #vốn ngân sách nhà nước #đầu tư FDI Việt Nam #kết nối vùng miền #phát triển đô thị và dân dụng #hợp tác công tư PPP #Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục