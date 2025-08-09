Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội khởi công, khánh thành 4 dự án với tổng mức đầu tư 315 tỷ

Thanh Hiếu
TPO - Ngày 8/8, xã Thiên Lộc (TP. Hà Nội) tổ chức Lễ khởi công - khánh thành các công trình trọng điểm trên địa bàn với tổng mức đầu tư khoảng 315 tỷ đồng. Trong đó, có 2 công trình được khởi công và 2 dự án được khánh thành.

Cụ thể, công trình đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Vân Nội - Kim Chung đến đường Hoàng Sa được khánh thành, có tổng chiều dài tuyến là 1,6km, rộng 17,5m với mức đầu tư 32 tỷ đồng.

Công trình thứ 2 được khánh thành là cầu Hậu Dưỡng. Cầu có quy mô mặt cắt ngang 21,25m, chiều dài 23,3m với bề rộng làn xe chạy 11,25m và bề rộng vỉa hè mỗi bên 5m. Tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng.

thien-loc-1.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Vân Nội - Kim Chung đến đường Hoàng Sa.

Xã Thiên Lộc cũng tiến hành khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vào Trường THCS Võng La theo quy hoạch. Cụ thể, điểm đầu tuyến đường giao với tuyến đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Bắc Thăng Long; điểm cuối giao với đường kết nối lên đê Tả Hồng. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 323,18m, mặt cắt ngang 17m với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Dự kiến, công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng tháng 9/2026.

Công trình thứ hai được khởi công là Dự án xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phía Đông Bắc thôn Mạch Lũng (xã Thiên Lộc). Quy mô dự án là xây dựng, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, gồm: San nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, PCCC, cây xanh, bãi đỗ xe và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 177 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 5/2026.

Phát biểu tại lễ buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã, các nhà thầu, thi công tập trung cao nhất về nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công; bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, sớm đưa các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Thanh Hiếu
