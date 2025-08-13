Bộ Công an khởi công dự án nhà ở cho lực lượng CAND tại Hà Nội

TPO - Sáng 13/8, tại khu đất số 16 đường Nghiêm Xuân Yêm (huyện Thanh Trì, Hà Nội), Bộ Công an phối hợp UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Videc tổ chức lễ khởi công dự án Valenta Nguyễn Xiển, công trình nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Dự án có diện tích 3.500 m², gồm một tòa tháp cao 30 tầng, 3 tầng hầm, cung cấp 400 căn hộ hiện đại cùng hệ thống tiện ích đồng bộ: nhà trẻ, phòng gym, vườn cây, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội và nhu cầu cấp bách của lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Lương Tam Quang, đã phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội để dự án đủ điều kiện khởi công. Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả, công tâm giữa các cơ quan, hướng tới mục tiêu chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025).

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh dự án này, từ nay đến dịp 19/8/2025, Bộ Công an sẽ tiếp tục khởi công hai dự án nhà ở khác cho lực lượng CAND: Dự án tại lô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội; Dự án tại lô đất ký hiệu 6.2, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội.