Bộ Công an sẽ xây mới, sửa chữa 1.000 căn nhà ở Nghệ An

TPO - Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp xây mới 500 căn nhà đổ sập, trôi hoàn toàn và hỗ trợ sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ ở Nghệ An.

Sáng 6/8, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trích nguồn cứu trợ Trung ương số tiền 65 tỉ đồng chuyển đến Văn phòng Bộ Công an để hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hàng nghìn ngôi nhà ở Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi, đổ sập hoặc hư hỏng.

Theo đó, hỗ trợ làm mới 500 căn nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp, mỗi căn 100 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng, mỗi căn 30 triệu đồng.

Văn phòng Bộ Công an chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Vận động cứu trợ, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại đúng đối tượng, công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật.

Đoàn công tác của Bộ Công an ngược dòng Nậm Nơn vào bản khảo sát xây dựng trường mới.

Trước đó, ngày 5/8 đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An để thống nhất khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát động cao điểm xây dựng nhà cho các hộ dân và trường học chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 3 gây ra.

Theo chủ trương của Bộ Công an, làm mới 500 căn nhà đổ, sập, trôi hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp; hỗ trợ sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng cho tỉnh Nghệ An. Trong đó, xã Mỹ Lý đã có 86 gia đình có nguyện vọng được làm nhà lắp ghép của Bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thăm hỏi người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Đoàn công tác của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con nhân dân xã Mỹ Lý. Đoàn cũng đã chia sẻ những khó khăn, vất vả với các thầy cô giáo và các em học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 và khảo sát vị trí dự kiến xây dựng lại trường.

Theo kế hoạch, ngày 11/8, tại xã Mỹ Lý, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đợt phát động thi đua cao điểm 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý.

Trao tặng quà cho người dân vùng lũ

Bão và hoàn lưu bão số 3 cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản và cơ sở hạ tầng tại nhiều xã miền núi phía Tây Nghệ An. Tính đến ngày 5/8, tổng mức thiệt hại ước tính lên tới 3.767 tỉ đồng.