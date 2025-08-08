Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình

TPO - Trong hai ngày 7– 8/8, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh và 273 đại biểu dự đại hội.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Lam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Ninh Bình, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng công an tỉnh đã phá 826 chuyên án, bắt giữ hơn 1.050 đối tượng; tỷ lệ điều tra đạt 93,2%, trọng án đạt 96,5%.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng. Công tác quản lý nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, uy tín của lực lượng ngày càng được nâng cao.

Đảng bộ đề ra mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia, không để hình thành “điểm nóng”, nâng tỷ lệ điều tra án hình sự trên 75%, giảm ít nhất 5% số vụ về trật tự xã hội, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 50% xã, phường không có ma túy.

Các đại biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Lam.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương thành tích của Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy các điều kiện thuận lợi, vận dụng tư duy mới về đảm bảo ANTT trong thời kỳ hội nhập.

Thượng tướng đề nghị nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò của công an cấp xã, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.

Ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần sớm ban hành chương trình toàn khóa, duy trì kỷ luật sinh hoạt đảng, nâng cao vai trò nêu gương, bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Trương Quốc Huy phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Lam.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Trương Quốc Huy đánh giá cao vai trò của lực lượng công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực quản trị ANTT, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp trong xử lý mâu thuẫn từ cơ sở, đặc biệt ở các địa bàn nhạy cảm, khu vực có dự án trọng điểm.

Sau đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh cần khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động phù hợp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển bền vững, văn minh, hạnh phúc vào năm 2030.