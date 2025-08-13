Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thống nhất trình Quốc hội cơ chế đặc thù đầu tư sân bay Gia Bình

Luân Dũng
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Không còn tình trạng điều chỉnh nhiều lần

Chiều 13/8, phát biểu bế mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp thứ 48 đã hoàn thành 17 nội dung để chuẩn bị trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là phiên đầu tiên triển khai một số quy định mới quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. “Phiên họp thực hiện nghiêm việc chỉ những nội dung đủ điều kiện mới bố trí vào chương trình. Không còn tình trạng cơ quan đề nghị và điều chỉnh nhiều lần”, Chủ tịch Quốc hội nói.

138ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc. Ảnh: QH

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội hai nội dung, cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình; việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho một số dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết quy định về việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết về định mức khoán chi trong công tác thẩm tra các văn bản vi phạm pháp luật; Nghị quyết về một số đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, đảm bảo chất lượng gửi tới các vị đại biểu Quốc hội theo đúng thời gian quy định.

Tổng Bí thư sẽ gặp 2.300 đại biểu Quốc hội các khóa

Nhấn mạnh, ngay sau phiên họp này, nhiệm vụ chuẩn bị cho các phiên họp tiếp theo, đặc biệt là phiên họp tháng 9 là phiên họp cao điểm, hết sức nặng nề và quan trọng. Trong đó, sẽ cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Đối với công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn, hiệp thương, giới thiệu, ứng cử để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đúng tiến độ đề ra.

“Rà soát chặt chẽ về pháp lý, đảm bảo phù hợp với luật hiện hành và tinh thần chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan để có kế hoạch triển khai cụ thể”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chuẩn bị thật tốt cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9), hướng tới kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử vào ngày 6/1/2026.

Đặc biệt lưu ý cuộc gặp của Tổng Bí thư với khoảng 2.300 đại biểu Quốc hội các khóa, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ lưỡng sự tham gia của đại biểu, đảm bảo an toàn, chủ động và chu đáo.

Luân Dũng
