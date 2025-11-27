Bộ Công an khởi công xây dựng nhà giúp đồng bào Gia Lai vượt lũ

TPO - Ngày 26/11, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân bị sập đổ nhà cửa do mưa bão. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Tham dự sự kiện có ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và chính quyền địa phương.

Bộ Công an khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân có nhà bị sập do bão số 13.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân và tặng quà động viên lực lượng tham gia cứu trợ trong bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh đây là món quà ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “tình quân dân, nghĩa đồng bào” của lực lượng Công an nhân dân đối với người dân vùng thiên tai. Việc hỗ trợ nhà ở không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, tăng cường sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyên khẳng định lực lượng Công an sẽ luôn tiên phong đồng hành cùng Nhân dân trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, với quyết tâm “không để người dân bị đói, rét” và phấn đấu xây dựng những căn nhà “sớm nhất, bền nhất, vững chắc nhất, tiết kiệm nhất”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Ông Lâm Hải Giang đánh giá lực lượng Công an tiếp tục là nòng cốt, chủ công trong các tình huống thiên tai trên địa bàn.

Cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Công an đã trao tặng 50 tấn gạo cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau mưa lũ.