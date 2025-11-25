Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương hỗ trợ khách sau mưa lũ

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng, từ rà soát thiệt hại, hướng dẫn khoanh nợ đến thực hiện các chính sách tín dụng ưu tiên.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực 8, 9, 10, 11 triển khai nhiều giải pháp cấp bách hỗ trợ khách hàng.

2511ll.jpg
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát thiệt hại, hướng dẫn khoanh nợ đến thực hiện các chính sách tín dụng ưu tiên hỗ trợ người dân thiệt hại do mưa, lũ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn với khách hàng ở các địa bàn bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ trong tháng 10-11. Phạm vi hỗ trợ được mở rộng thêm đối với các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Các tổ chức tín dụng phải chủ động rà soát thiệt hại về vốn vay của khách hàng, kịp thời tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực để tham mưu UBND tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khoanh nợ (nếu đủ điều kiện).

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại Khu vực 8-11 khẩn trương triển khai nhiệm vụ. Trong trường hợp phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn và xử lý.

Ngọc Mai
#Ngân hàng Nhà nước #hỗ trợ khách hàng #bão lũ #tín dụng #địa phương #thiệt hại #khắc phục

