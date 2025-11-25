Mưa lũ làm 4 học sinh tử vong, 2.000 trường học bị thiệt hại

TPO - Mưa lũ đã làm 4 học sinh ở Đắk Lắk, Lâm Đồng tử vong và khoảng 2.000 trường học thiệt hại nặng nề, theo tin từ Bộ GD&ĐT.

Ngày 24/11, Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo đó, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành Giáo dục. Trong đó, có 4 học sinh tử vong (Đắk Lắk 3 em và Lâm Đồng 1 em).

Thống kê từ các địa phương cho thấy, đến trưa ngày 24/11, về cơ sở vật chất: nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe và hệ thống cấp thoát nước; cây xanh bị ngã đổ. Tổng thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là gần 100 tỉ đồng. Do địa hình bị chia cắt và nước chưa rút hết, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập rất lớn: Quảng Ngãi có 38.810 bộ sách giáo khoa hư hỏng; Đắk Lắk có 6.340 bộ hư hỏng...

Một ngôi nhà tan hoang sau lũ ở Đắk Lắk. (Ảnh: Huỳnh Thuỷ).

Đến thời điểm này, vẫn còn hơn 1.900 trường/điểm trường phải cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa lũ; còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa.

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở khẩn trương rà soát thiệt hại, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa. Trong đó ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ từ T.Ư để khắc phục các công trình trường học và mua sắm thiết bị, giúp học sinh sớm trở lại trường. Bộ cũng đề nghị huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân tham gia dọn dẹp trường lớp ngay khi nước rút.

Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách cho học sinh vùng lũ.

Trước mắt, đã có 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh; quyên góp toàn thể công chức, viên chức, người lao động hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 5 tỉnh là 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng/gia đình, tổng 20 triệu đồng.