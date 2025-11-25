Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Mưa lũ làm 4 học sinh tử vong, 2.000 trường học bị thiệt hại

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lũ đã làm 4 học sinh ở Đắk Lắk, Lâm Đồng tử vong và khoảng 2.000 trường học thiệt hại nặng nề, theo tin từ Bộ GD&ĐT.

Ngày 24/11, Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo đó, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành Giáo dục. Trong đó, có 4 học sinh tử vong (Đắk Lắk 3 em và Lâm Đồng 1 em).

Thống kê từ các địa phương cho thấy, đến trưa ngày 24/11, về cơ sở vật chất: nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng tường rào, thiết bị dạy học, kè taluy, nhà để xe và hệ thống cấp thoát nước; cây xanh bị ngã đổ. Tổng thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là gần 100 tỉ đồng. Do địa hình bị chia cắt và nước chưa rút hết, các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Thiệt hại về sách giáo khoa và đồ dùng học tập rất lớn: Quảng Ngãi có 38.810 bộ sách giáo khoa hư hỏng; Đắk Lắk có 6.340 bộ hư hỏng...

img-2522.jpg
Một ngôi nhà tan hoang sau lũ ở Đắk Lắk. (Ảnh: Huỳnh Thuỷ).

Đến thời điểm này, vẫn còn hơn 1.900 trường/điểm trường phải cho học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa lũ; còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa.

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở khẩn trương rà soát thiệt hại, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa. Trong đó ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ từ T.Ư để khắc phục các công trình trường học và mua sắm thiết bị, giúp học sinh sớm trở lại trường. Bộ cũng đề nghị huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân tham gia dọn dẹp trường lớp ngay khi nước rút.

Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách cho học sinh vùng lũ.

Trước mắt, đã có 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh; quyên góp toàn thể công chức, viên chức, người lao động hỗ trợ mỗi tỉnh bị thiệt hại 300 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 5 tỉnh là 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ gia đình có học sinh tử vong 5 triệu đồng/gia đình, tổng 20 triệu đồng.

Hà Linh
#Thiệt hại do lũ lụt #Học sinh tử vong do bão #Thiệt hại do lũ lụt ở Đắk Lắk #Ngành Giáo dục thiệt hại do bão lũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục