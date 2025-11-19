Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Ngãi:

Sạt lở uy hiếp trường học, di dời khẩn cấp giáo viên và học sinh

Nguyễn Ngọc
TPO - Chính quyền xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) đã di dời khẩn cấp toàn bộ giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long sau khi sạt lở đồi núi liên tiếp xảy ra ngay phía sau khuôn viên trường, đe dọa nghiêm trọng an toàn khu nhà bán trú và và nhà công vụ giáo viên.

Sáng 19/11 trao đổi với PV, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời toàn bộ giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long sau khi liên tiếp xảy ra sạt lở đồi núi ngay phía sau khuôn viên trường.

“Địa phương đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình địa chất để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh trước nguy cơ sạt lở còn kéo dài”, ông Giang nói.

e06a8ba4b6443a1a6355.jpg
Điểm sạt lở mới xảy ra ngày 18/11 ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long

Trước đó, khoảng 7h sáng 18/11, một vụ sạt lở lớn tại taluy dương sau khu nhà ở bán trú và nhà công vụ giáo viên làm hàng chục khối đất đá (ước khoảng 50m³) đổ ập xuống khu vực phía đông dãy nhà hai tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh, 5 phòng dành cho giáo viên).

Khối đất đá khổng lồ tràn xuống, gây nguy hiểm nghiêm trọng, đe dọa an toàn khu nhà, buộc nhà trường phải ngừng sử dụng toàn bộ khu nhà.

Chính quyền xã Sơn Tây sau đó đã có mặt kiểm tra hiện trường và ghi nhận taluy tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào.

6a6304ad394db513ec5c-9368.jpg
Đất đá tràn xuống khu vực phía đông của khu nhà ở bán trú và nhà công vụ giáo viên.

Điều đáng nói, chỉ trước đó chưa đầy một tháng (ngày 29/10), khu vực này cũng từng xảy ra sạt lở lớn, đất đá tràn xuống khu nhà 2 tầng gồm dãy phòng học và nhà ăn bán trú của trường.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long cho hay, các lớp học tại dãy nhà 2 tầng gần khu vực sạt lở đã được chuyển tạm sang các phòng bộ môn và phòng hồ sơ.

f34a9484a964253a7c75.jpg
Hiện trường vụ sạt lở cuối tháng 10, đến nay vẫn chưa thể khắc phục.
4525384335961649898.jpg
Phòng ăn bán trú của học sinh bị hư hỏng.

“Học sinh bán trú được bố trí ở xen ghép tại các phòng cấp 4, còn giáo viên được di dời sang khu hành chính của trường và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ để đảm bảo an toàn. Hiện nhà trường đang phối hợp chính quyền đại phương huy động lực lượng dọn bùn đất, khơi thông mương thoát nước nhằm giảm áp lực lên taluy”, ông Hùng nói.

Tiếp tục sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24

Mưa lớn kéo dài trong đêm 18 – rạng sáng 19/11 khiến Quốc lộ 24 qua địa phận xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 19/11, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 24 nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.

3582736652227307104.jpg
Các đơn vị đang khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 24.

Trước đó, tối 18/11 tại khu vực xã Măng Đen xuất hiện mưa to đến rất to, khiến tuyến Quốc lộ 24 qua địa bàn xã tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường rất lớn, đặc biệt tại Km112+100 (thuộc xã Măng Đen) dù đã được xử lý trước đó nhưng tiếp tục bị sạt lở trở lại.

Cũng trên tuyến, tại Km76+900, nền đường xuất hiện vết nứt sâu kèm sụt lún mạnh. Đơn vị quản lý đã khẩn trương đổ đá và gia cố tạm, bước đầu đảm bảo lưu thông bước đầu cho các phương tiện.

4189364267284272791.jpg
Km 112+100 trên Quốc lộ 24 tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Đại diện Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị nhão, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và xử lý. Các phương tiện cơ giới gặp nhiều trở ngại do nền địa hình yếu và trơn trượt. Hiện đơn vị đang túc trực 24/24 tại các điểm sạt lở để điều tiết giao thông và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay khi nhận thông tin, về tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 24, Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường thu dọn đất đá, gia cố các vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

1228309549252278597-2.jpg
1228309549252278597-1.jpg
1228309549252278597.jpg
Nước lũ cuốn trôi khoảng 1/3 lòng đường, tạo thành hố sâu dạng hàm ếch trên tuyến đường ĐH83.

Sở cũng khuyến cáo người dân lưu thông qua các điểm sạt lở cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đặc biệt, khu vực đèo Vi Ô Lắc vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, nhất là vào ban đêm. Người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

1228309549252278597-5.jpg
1228309549252278597-4-6143.jpg
1228309549252278597-3-2073.jpg
Tuyến đường ĐH83 đoạn từ đỉnh dốc Ông Đường hướng về Thủy Điện 1C (xã Sơn Tây Hạ) bị sạt lở nghiêm trọng.

Liên quan mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tuyến đường ĐH83 đoạn từ đỉnh dốc Ông Đường đến Thủy điện 1C (xã Sơn Tây Hạ) đã bị nước lũ cuốn trôi khoảng 1/3 lòng đường, tạo thành hố sâu hở hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Hiện lực lượng chức năng đã chốt chặn, giăng dây cảnh báo, tạm ngừng cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Tạm dừng hoạt động tuyến vận tải Sa Kỳ – Lý Sơn do biển động

Sáng 19/11, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ cho biết, do ảnh hưởng liên tục của các đợt không khí lạnh tăng cường, vùng biển Quảng Ngãi xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, buộc tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ – Lý Sơn và Đảo Lớn – Đảo Bé phải tạm dừng hoạt động dài ngày để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Nguyễn Ngọc
#Sạt lở đất ảnh hưởng trường học #Di dời khẩn cấp giáo viên và học sinh #Nguy cơ sạt lở đồi núi #Tình hình mưa lũ và sạt lở quốc lộ #Ảnh hưởng của mưa lớn đến giao thông #Biện pháp ứng phó thiên tai Quảng Ngãi #Tạm dừng hoạt động vận tải biển #Nguy cơ sạt lở đèo và lòng đường #Khắc phục hậu quả thiên tai #Ảnh hưởng của lốc xoáy và mưa lớn

