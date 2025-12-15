Giáo dục Phần Lan thúc đẩy đào tạo thế hệ chuyên gia công nghệ thông minh

Khi CNTT truyền thống bộc lộ giới hạn không bắt kịp với những thay đổi công nghệ của kỷ nguyên 4.0, CNTT thông minh – với những ứng dụng AI, dữ liệu lớn, IoT, mạng máy tính và an ninh mạng – trở thành xu hướng tất yếu, đòi hỏi nhân lực công nghệ sáng tạo và thích ứng nhanh. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, ĐH Metropolia (Phần Lan) và Trường ĐH FPT hợp tác triển khai chương trình liên kết quốc tế Finland Metropolia Vietnam, đào tạo các chuyên gia công nghệ thông tin thông minh để ứng dụng công nghệ mới và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Triết lý giáo dục Phần Lan – nền tảng cho tư duy đổi mới và ứng dụng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, giáo dục đại học không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn cần thúc đẩy đổi mới, ứng dụng công nghệ và phát triển năng lực ứng dụng cho người học. Phần Lan đã hiện thực hóa triết lý này, vươn lên trở thành nền giáo dục xếp Top 2 Thế giới về Chất lượng giáo dục (Legatum 2023). Quốc gia này còn là hình mẫu hàng đầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo, với Hạng 7 Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII 2024) và Hạng 3 Chỉ số Tích hợp công nghệ số (EU DESI).

ĐH Metropolia – trường ĐH Khoa học ứng dụng lớn nhất Phần Lan, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững với con người là trọng tâm trong chiến lược đến năm 2030.

Đại học Metropolia - Đại học khoa học Ứng dụng lớn nhất Phần Lan (Cơ sở Karamalmi - CNTT và quản lý công nghiệp)

Chiến lược đó thúc đẩy ĐH Metropolia mở rộng hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ mô hình đào tạo ứng dụng, trong đó có Việt Nam. Chương trình Finland Metropolia Vietnam là sự hợp tác đào tạo quốc tế trình độ ĐH ngành CNTT thông minh giữa ĐH Metropolia (Phần Lan) và Trường ĐH FPT/Tập đoàn FPT, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực giải pháp số tiên tiến.

Chương trình kết hợp học thuật và thực hành, khuyến khích người học phát triển tư duy độc lập,năng lưc sáng tạo và ứng dụng công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Bà Maija Seppälä, Đại biện lâm thời kiêm Tham tán Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Với chương trình này, sinh viên Việt Nam sẽ tiếp cận nền giáo dục tiên tiến đề cao đổi mới sáng tạo, lấy người học làm trung tâm – đặc biệt trong các lĩnh vực như CNTT thông minh và số hóa. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, Phần Lan và toàn cầu.”

Finland Metropolia Vietnam - giải pháp đào tạo nhân lực CNTT thông minh trong kỷ nguyên số

Chương trình CNTT thông minh tại Finland Metropolia Vietnam hướng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trọng tâm của chuyển đổi số, gồm AI, dữ liệu lớn, IoT, mạng máy tính và an ninh mạng.

Từ năm thứ nhất, sinh viên học theo mô hình Project-Based Learning, với nội dung mỗi học kỳ là một dự án thực tế cùng sự hỗ trợ trực tiếp từ hệ sinh thái FPT và các đối tác quốc tế của ĐH Metropolia (Phần Lan). Điều này giúp sinh viên rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếp cận sớm công nghệ mới, đồng thời được định hướng lộ trình thực tập chuyên sâu tại các công ty công nghệ lớn, tăng cường lợi thế việc làm ngay khi ra trường.

Hoạt động học tập thực tế của sinh viên chương trình Công nghệ thông tin thông minh Finland Metropolia Vietnam

Trong quá trình học, các dự án do sinh viên thực hiện mang tính ứng dụng và trách nhiệm xã hội, được định hướng theo ba chủ đề chiến lược của ĐH Metropolia, Phần Lan dựa trên nền tảng ứng dụng các CNTTthông minh: Giải pháp sạch và bền vững, Thành phố thông minh và sáng tạo, Sức khỏe & phúc lợi tương lai. Các chủ đề này gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và mục tiêu trung hòa carbon năm 2030.

Giám đốc Đổi mới Juha Lappalainen, AbbVie Oy tại ĐH Metropolia Phần Lan khẳng định: “Sinh viên Metropolia đã mang đến những ý tưởng và góc nhìn mới mẻ cho thử thách mà chúng tôi đặt ra. Bản thân chúng tôi chưa bao giờ nghĩ ra được những giải pháp và cách diễn giải mới mẻ như vậy”.

Nền tảng đổi mới sáng tạo từ Phần Lan giúp sinh viên Việt Nam có cơ hội làm việc tại Việt Nam và toàn cầu.

Sinh viên Finland Metropolia Vietnam được trang bị năng lực làm chủ các công nghệ lõi tiên phong. Đồng thời, chương trình học tích hợp kiến thức nền tảng của các chứng chỉ công nghệ quốc tế hàng đầu như AWS, CCNA, CEH…, giúp sinh viên không chỉ có bằng cấp quốc tế mà còn sở hữu năng lực thực chiến theo tiêu chuẩn toàn cầu, từ đó tạo ra môi trường nơi công nghệ phục vụ con người và người học được tiếp sức để đổi mới.

Sinh viên được học trong môi trường đề cao sự sáng tạo, bình đẳng và tính bền vững; được rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, thích ứng với các hệ sinh thái đa văn hóa và tốc độ thay đổi của công nghệ. Hoàn thành chương trình, sinh viên nhận bằng quốc tế do ĐH Metropolia cấp và công nhận trên phạm vi toàn cầu.

Sinh viên Finland Metropolia Vietnam được học tập và phát triển trong môi trường sáng tạo, bình đẳng và xem trọng ý tưởng để ứng dụng vào thực tế

Ông Trần Hữu Công – Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Kỹ thuật Sản phẩm Toàn cầu tại FPT Software nhận định: “Mô hình này kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết, thực hành, thực tập và ứng dụng ngay trên ghế nhà trường, đồng thời có thể hỗ trợ sinh viên thực hành tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa doanh nghiệp và nhà trường giúp sinh viên sẵn sàng vận dụng kiến thức ngay và luôn, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn”.

Cũng theo ông Công, mô hình đào tạo này là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và cần nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đảm nhận các vị trí có giá trị cao trong hệ sinh thái công nghệ.

Tìm hiểu thêm về Finland Metropolia Vietnam:

- Fanpage: https://www.facebook.com/Finlandmetropolia.vietnam

- Website: https://metropolia.edu.vn - Hotline: 0775 329 184